От граммофона до рупора

На лос-анджелесской арене Crypto.com прошла 68-я церемония вручения наград американской Академии звукозаписи Grammy. Рэпер Кендрик Ламар, заявленный в девяти из 95 номинаций, забрал пять граммофончиков и стал самым титулованным хип-хоп-исполнителем в истории награды. А сама церемония вручения стала самой протестно-заряженной за всю историю премии как минимум в XXI веке. Рассказывает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джастин Бибер выступил в трусах, носках и татуировках

Фото: Daniel Cole / Reuters Джастин Бибер выступил в трусах, носках и татуировках

Фото: Daniel Cole / Reuters

Большинство гостей надели на церемонию значки с надписью «ICE OUT», имея в виду американскую иммиграционную полицию. Значок надела даже 82-летняя Джони Митчелл, получившая Grammy за лучший исторический альбом. Организаторам трансляции приходилось «запикивать» ненормативную лексику, но, например, «fuck ICE» от дважды удостоенной награды R’n’B-исполнительницы Кейлани они заглушить не успели.

Многие лауреаты вместо традиционных благодарностей в адрес Бога и родителей предпочли обозначить свое эмигрантское происхождение. В другое время благодарности господу Богу, прозвучавшие из уст лауреата Grammy в двух кантри-номинациях Джелли Ролла, были бы приняты как должное, но в нынешнем контексте вызвали у многих усмешку. В интервью за кулисами Grammy он признался: «Я тупой реднек, в политику не лезу». Зато все отметили резкое похудение артиста, сбросившего больше 70 кг без всяких таблеток.

«Мы не животные и не инопланетяне»,— заявил Бэд Банни, ставший первым в истории Grammy обладателем награды «Альбом года» за пластинку, целиком записанную на испанском языке. Ведущий церемонии Тревор Ноа на протяжении всего вечера подшучивал над артистом — например, спросил его, можно ли переехать к нему в Пуэрто-Рико, если дела в Америке пойдут совсем плохо. На что Бэд Банни ответил: «Боюсь тебя разочаровать, но Пуэрто-Рико — это, типа, США». «Не говори им!» — отреагировал Ноа, для которого нынешняя церемония — последняя в качестве ведущего.

Однако и при таком протестном заряде церемония оставалась все же и ярмаркой тщеславия, а красная дорожка без перебоев давала работу папарацци. Чего стоило только платье Чаппелл Рон, чья символическая верхняя часть держалась на одном честном слове.

Не отставали и мужчины. На сцене Джастин Бибер сыграл под одну электрогитару упрощенную версию песни «Yukon». При этом на артисте были только боксерские трусы, носки и татуировки. В зале аплодировала его жена Хейли. Тревор Ноа отметил: «Одно неосторожное движение Джастина — и наша церемония могла бы стать контентом для OnlyFans».

Количество и разнообразие номинаций позволяло отметить самых разных представителей индустрии. «Где-то внизу списка наверняка есть номинация "Лучшее голосовое от вашей бабушки"»,— сказал Тревор Ноа.

79-летняя Шер получила почетную Grammy «за достижения всей жизни» и на нервной почве перепутала имя победителя в номинации «Запись года». Вместо песни Кендрика Ламара «Luther» она просто назвала имя покойного соул-певца Лютера Вандросса.

Награду вне официального списка номинаций получила Мэрайя Кэри. Певица, чей последний альбом не вызвал ажиотажа, была отмечена наградой MusiCares. В ее честь устроили отдельную вечеринку, на которой группа Foo Fighters исполнила песни с «Someone’s Ugly Daughter» — гранж-альбома, который поп-дива записала в 1995 году и никогда не выпускала официально.

Группа The Cure впервые за свою карьеру получила Grammy, причем сразу две — за альбом «Songs of a Lost World», вышедший после 16-летней паузы. И столько же наград заработала резко вырвавшаяся в лидеры балтиморская рок-группа Turnstile. Стивен Спилберг получил Grammy как один из продюсеров документального фильма о композиторе Джоне Уильямсе и стал обладателем EGOT, набора из четырех главных премий шоу-бизнеса — Emmy, Grammy, Oscar и Tony. Шведский композитор Людвиг Йоранссон получил две Grammy за блюзовый саундтрек к вампирскому мюзиклу «Грешники». Лучшей песней для визуальных медиа стала «Golden» из мультфильма «K-рop-охотницы на демонов».

Русские имена по традиции ищут в «классических» категориях Grammy. Лидером по наградам за классические записи стал венесуэльский дирижер Густаво Дудамель. Он получил три Grammy, причем одну из наград, «Лучший классический компендиум», разделил с продюсером собрания сочинений Габриелы Ортис «Yanga» — музыкантом российского происхождения Дмитрием Липаем.

Игорь Гаврилов