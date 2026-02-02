Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

От граммофона до рупора

В Лос-Анджелесе раздали Grammy

На лос-анджелесской арене Crypto.com прошла 68-я церемония вручения наград американской Академии звукозаписи Grammy. Рэпер Кендрик Ламар, заявленный в девяти из 95 номинаций, забрал пять граммофончиков и стал самым титулованным хип-хоп-исполнителем в истории награды. А сама церемония вручения стала самой протестно-заряженной за всю историю премии как минимум в XXI веке. Рассказывает Игорь Гаврилов.

Джастин Бибер выступил в трусах, носках и татуировках

Джастин Бибер выступил в трусах, носках и татуировках

Фото: Daniel Cole / Reuters

Джастин Бибер выступил в трусах, носках и татуировках

Фото: Daniel Cole / Reuters

Большинство гостей надели на церемонию значки с надписью «ICE OUT», имея в виду американскую иммиграционную полицию. Значок надела даже 82-летняя Джони Митчелл, получившая Grammy за лучший исторический альбом. Организаторам трансляции приходилось «запикивать» ненормативную лексику, но, например, «fuck ICE» от дважды удостоенной награды R’n’B-исполнительницы Кейлани они заглушить не успели.

Многие лауреаты вместо традиционных благодарностей в адрес Бога и родителей предпочли обозначить свое эмигрантское происхождение. В другое время благодарности господу Богу, прозвучавшие из уст лауреата Grammy в двух кантри-номинациях Джелли Ролла, были бы приняты как должное, но в нынешнем контексте вызвали у многих усмешку. В интервью за кулисами Grammy он признался: «Я тупой реднек, в политику не лезу». Зато все отметили резкое похудение артиста, сбросившего больше 70 кг без всяких таблеток.

Результаты Grammy-2026

Читать далее

«Мы не животные и не инопланетяне»,— заявил Бэд Банни, ставший первым в истории Grammy обладателем награды «Альбом года» за пластинку, целиком записанную на испанском языке. Ведущий церемонии Тревор Ноа на протяжении всего вечера подшучивал над артистом — например, спросил его, можно ли переехать к нему в Пуэрто-Рико, если дела в Америке пойдут совсем плохо. На что Бэд Банни ответил: «Боюсь тебя разочаровать, но Пуэрто-Рико — это, типа, США». «Не говори им!» — отреагировал Ноа, для которого нынешняя церемония — последняя в качестве ведущего.

Однако и при таком протестном заряде церемония оставалась все же и ярмаркой тщеславия, а красная дорожка без перебоев давала работу папарацци. Чего стоило только платье Чаппелл Рон, чья символическая верхняя часть держалась на одном честном слове.

Не отставали и мужчины. На сцене Джастин Бибер сыграл под одну электрогитару упрощенную версию песни «Yukon». При этом на артисте были только боксерские трусы, носки и татуировки. В зале аплодировала его жена Хейли. Тревор Ноа отметил: «Одно неосторожное движение Джастина — и наша церемония могла бы стать контентом для OnlyFans».

Количество и разнообразие номинаций позволяло отметить самых разных представителей индустрии. «Где-то внизу списка наверняка есть номинация "Лучшее голосовое от вашей бабушки"»,— сказал Тревор Ноа.

79-летняя Шер получила почетную Grammy «за достижения всей жизни» и на нервной почве перепутала имя победителя в номинации «Запись года». Вместо песни Кендрика Ламара «Luther» она просто назвала имя покойного соул-певца Лютера Вандросса.

Награду вне официального списка номинаций получила Мэрайя Кэри. Певица, чей последний альбом не вызвал ажиотажа, была отмечена наградой MusiCares. В ее честь устроили отдельную вечеринку, на которой группа Foo Fighters исполнила песни с «Someone’s Ugly Daughter» — гранж-альбома, который поп-дива записала в 1995 году и никогда не выпускала официально.

Группа The Cure впервые за свою карьеру получила Grammy, причем сразу две — за альбом «Songs of a Lost World», вышедший после 16-летней паузы. И столько же наград заработала резко вырвавшаяся в лидеры балтиморская рок-группа Turnstile. Стивен Спилберг получил Grammy как один из продюсеров документального фильма о композиторе Джоне Уильямсе и стал обладателем EGOT, набора из четырех главных премий шоу-бизнеса — Emmy, Grammy, Oscar и Tony. Шведский композитор Людвиг Йоранссон получил две Grammy за блюзовый саундтрек к вампирскому мюзиклу «Грешники». Лучшей песней для визуальных медиа стала «Golden» из мультфильма «K-рop-охотницы на демонов».

Русские имена по традиции ищут в «классических» категориях Grammy. Лидером по наградам за классические записи стал венесуэльский дирижер Густаво Дудамель. Он получил три Grammy, причем одну из наград, «Лучший классический компендиум», разделил с продюсером собрания сочинений Габриелы Ортис «Yanga» — музыкантом российского происхождения Дмитрием Липаем.

Игорь Гаврилов

Фотогалерея

«Грэмми-2026»

Предыдущая фотография
Пуэрториканский рэпер Bad Bunny (слева) победил в категории «Альбом года» за диск Debi Tirar Mas Fotos

Пуэрториканский рэпер Bad Bunny (слева) победил в категории «Альбом года» за диск Debi Tirar Mas Fotos

Фото: Daniel Cole / Reuters

Певица Билли Айлиш получила премию в номинации «Песня года» с композицией Wildflower

Певица Билли Айлиш получила премию в номинации «Песня года» с композицией Wildflower

Фото: AP / Chris Pizzello

Трек Luther дуэта рэп-исполнителей Кендрика Ламара (слева) и SZA (справа) удостоился премии в категории «Запись года»

Трек Luther дуэта рэп-исполнителей Кендрика Ламара (слева) и SZA (справа) удостоился премии в категории «Запись года»

Фото: AP / Chris Pizzello

Группа Turnstile получила премию в категории «Лучший рок-альбом» с пластинкой Never Enough

Группа Turnstile получила премию в категории «Лучший рок-альбом» с пластинкой Never Enough

Фото: Daniel Cole / Reuters

Режиссер Лоран Бузеро (в центре) завоевал награду «Лучшая музыкальная картина» за фильм «Музыка Джона Уильямса»

Режиссер Лоран Бузеро (в центре) завоевал награду «Лучшая музыкальная картина» за фильм «Музыка Джона Уильямса»

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица SZA

Певица SZA

Фото: Mike Blake / Reuters

Продюсер Марк Спирс (Sounwave)

Продюсер Марк Спирс (Sounwave)

Фото: Mike Blake / Reuters

Jelly Roll выиграл три премии «Грэмми»: «Лучший современный кантри-альбом» за пластинку Beautifully Broken, «Лучшее кантри-исполнение» и «Лучшее исполнение современной христианской музыки»

Jelly Roll выиграл три премии «Грэмми»: «Лучший современный кантри-альбом» за пластинку Beautifully Broken, «Лучшее кантри-исполнение» и «Лучшее исполнение современной христианской музыки»

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Tyla с наградой в номинации «Лучшее исполнение африканской музыки» за хит PUSH 2 START

Певица Tyla с наградой в номинации «Лучшее исполнение африканской музыки» за хит PUSH 2 START

Фото: AP

Певец Джастин Бибер выступает с композицией Yukon, удостоенной премией за лучшее R&amp;B-исполнение

Певец Джастин Бибер выступает с композицией Yukon, удостоенной премией за лучшее R&B-исполнение

Фото: AP / Chris Pizzello

Совместное выступление гостей премии в память о солисте хеви-метал-группы Black Sabbath Оззи Осборне

Совместное выступление гостей премии в память о солисте хеви-метал-группы Black Sabbath Оззи Осборне

Фото: AP / Chris Pizzello

Рэпер Tyler, The Creator получил награду в номинации «Лучшая обложка альбома»

Рэпер Tyler, The Creator получил награду в номинации «Лучшая обложка альбома»

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Шер получила награду за достижения в карьере

Певица Шер получила награду за достижения в карьере

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление Бруно Марса с песней I Just Might

Выступление Бруно Марса с песней I Just Might

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление Фаррелла Уильямса

Выступление Фаррелла Уильямса

Фото: Daniel Cole / Reuters

Выступление певца Sombr

Выступление певца Sombr

Фото: Daniel Cole / Reuters

Исполнитель Дюран Бернарр получает награду за лучший прогрессивный R&amp;B альбом (Bloom)

Исполнитель Дюран Бернарр получает награду за лучший прогрессивный R&B альбом (Bloom)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Певица Кейлани с наградами за лучшую R&amp;B песню и лучшее R&amp;B исполнение (песня Folded)

Певица Кейлани с наградами за лучшую R&B песню и лучшее R&B исполнение (песня Folded)

Фото: Mike Blake / Reuters

Исполнитель Shaboozey с наградой за лучшее исполнение кантри-дуэта/группы (песня Amen)

Исполнитель Shaboozey с наградой за лучшее исполнение кантри-дуэта/группы (песня Amen)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Перформанс Леди Гаги с песней Abracadabra

Перформанс Леди Гаги с песней Abracadabra

Фото: AP / Chris Pizzello

Слева направо: Джон Батист, Рафаэль Саадик, Лорин Хилл и Уайклеф Жан

Слева направо: Джон Батист, Рафаэль Саадик, Лорин Хилл и Уайклеф Жан

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление Лалы Хэтэуэй и исполнителя October London

Выступление Лалы Хэтэуэй и исполнителя October London

Фото: AP / Chris Pizzello

Рэп-исполнительница Doechii с наградой за лучший музыкальный видеоклип на песню Anxiety

Рэп-исполнительница Doechii с наградой за лучший музыкальный видеоклип на песню Anxiety

Фото: AP

Фаррелл Уильямс исполняет песню So Far Ahead

Фаррелл Уильямс исполняет песню So Far Ahead

Фото: AP / Chris Pizzello

Певец Гарри Стайлс

Певец Гарри Стайлс

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление музыканта Джона Батисты

Выступление музыканта Джона Батисты

Фото: AP / Chris Pizzello

Американский рэпер Q-Tip (слева) вручает премию Dr. Dre Global Impact Фарреллу Уильямсу

Американский рэпер Q-Tip (слева) вручает премию Dr. Dre Global Impact Фарреллу Уильямсу

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Эми Аллен с наградой в номинации «Автор песен года, неклассика»

Певица Эми Аллен с наградой в номинации «Автор песен года, неклассика»

Фото: AP

Лола Янг получает награду за лучшее сольное поп-исполнение с песней Messy

Лола Янг получает награду за лучшее сольное поп-исполнение с песней Messy

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Тейяна Тейлор (в центре) вручает награду за лучший поп-вокальный альбом Леди Гаге (слева)

Певица Тейяна Тейлор (в центре) вручает награду за лучший поп-вокальный альбом Леди Гаге (слева)

Фото: AP / Chris Pizzello

Комик Марчелло Эрнандес и колумбийская певица Karol G вручают награду рэперу Bad Bunny за лучший альбом в жанре современной городской музыки

Комик Марчелло Эрнандес и колумбийская певица Karol G вручают награду рэперу Bad Bunny за лучший альбом в жанре современной городской музыки

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Чаппелл Рон вручает награду в категории «Лучший новый исполнитель» Оливии Дин

Певица Чаппелл Рон вручает награду в категории «Лучший новый исполнитель» Оливии Дин

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление Алекса Уоррена

Выступление Алекса Уоррена

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Оливия Дин

Певица Оливия Дин

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление Леона Томаса III

Выступление Леона Томаса III

Фото: AP / Chris Pizzello

Актриса и певица Сабрина Карпентер

Актриса и певица Сабрина Карпентер

Фото: AP / Chris Pizzello

Ведущий церемонии Тревор Ной

Ведущий церемонии Тревор Ной

Фото: AP / Chris Pizzello

Розэ и Бруно Марс

Розэ и Бруно Марс

Фото: AP / Chris Pizzello

Исландская певица Laufey с наградой за лучший традиционный поп-вокальный альбом (A Matter of Time)

Исландская певица Laufey с наградой за лучший традиционный поп-вокальный альбом (A Matter of Time)

Фото: AP

Keznamdi (слева) и Дэнни Баррос с наградой за лучший регги-альбом Blxxd &amp; Fyah

Keznamdi (слева) и Дэнни Баррос с наградой за лучший регги-альбом Blxxd & Fyah

Фото: AP

Майли Сайрус на 68-й церемонии «Грэмми»

Майли Сайрус на 68-й церемонии «Грэмми»

Фото: AP

Сара Газарек с наградой за лучшую аранжировку (к песне Big Fish)

Сара Газарек с наградой за лучшую аранжировку (к песне Big Fish)

Фото: AP

Пол О&#39;Детт (слева), Аманда Форсайт и Стивен Стаббс с наградой за лучший классический сольный вокальный альбом

Пол О'Детт (слева), Аманда Форсайт и Стивен Стаббс с наградой за лучший классический сольный вокальный альбом

Фото: AP

Слева направо: Адам Уэйкман, Нуно Беттенкурт, музыкант Yungblud, Шэрон Осборн и Фрэнк Белло получили награду за лучшее рок-исполнение песни Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning

Слева направо: Адам Уэйкман, Нуно Беттенкурт, музыкант Yungblud, Шэрон Осборн и Фрэнк Белло получили награду за лучшее рок-исполнение песни Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning

Фото: AP / Chris Pizzello

Юная певица Aura V и рэпер Fyutch получают награду за лучший детский музыкальный альбом (Harmony)

Юная певица Aura V и рэпер Fyutch получают награду за лучший детский музыкальный альбом (Harmony)

Фото: AP / Chris Pizzello

Гэвин Чак (слева) и Алан Пирсон из группы Alarm Will Sound с наградой за лучшую камерную музыку/исполнение малым ансамблем (композиция Dennehy: Land of Winter)

Гэвин Чак (слева) и Алан Пирсон из группы Alarm Will Sound с наградой за лучшую камерную музыку/исполнение малым ансамблем (композиция Dennehy: Land of Winter)

Фото: AP / Chris Pizzello

Следующая фотография
1 / 46

Пуэрториканский рэпер Bad Bunny (слева) победил в категории «Альбом года» за диск Debi Tirar Mas Fotos

Фото: Daniel Cole / Reuters

Певица Билли Айлиш получила премию в номинации «Песня года» с композицией Wildflower

Фото: AP / Chris Pizzello

Трек Luther дуэта рэп-исполнителей Кендрика Ламара (слева) и SZA (справа) удостоился премии в категории «Запись года»

Фото: AP / Chris Pizzello

Группа Turnstile получила премию в категории «Лучший рок-альбом» с пластинкой Never Enough

Фото: Daniel Cole / Reuters

Режиссер Лоран Бузеро (в центре) завоевал награду «Лучшая музыкальная картина» за фильм «Музыка Джона Уильямса»

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица SZA

Фото: Mike Blake / Reuters

Продюсер Марк Спирс (Sounwave)

Фото: Mike Blake / Reuters

Jelly Roll выиграл три премии «Грэмми»: «Лучший современный кантри-альбом» за пластинку Beautifully Broken, «Лучшее кантри-исполнение» и «Лучшее исполнение современной христианской музыки»

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Tyla с наградой в номинации «Лучшее исполнение африканской музыки» за хит PUSH 2 START

Фото: AP

Певец Джастин Бибер выступает с композицией Yukon, удостоенной премией за лучшее R&B-исполнение

Фото: AP / Chris Pizzello

Совместное выступление гостей премии в память о солисте хеви-метал-группы Black Sabbath Оззи Осборне

Фото: AP / Chris Pizzello

Рэпер Tyler, The Creator получил награду в номинации «Лучшая обложка альбома»

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Шер получила награду за достижения в карьере

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление Бруно Марса с песней I Just Might

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление Фаррелла Уильямса

Фото: Daniel Cole / Reuters

Выступление певца Sombr

Фото: Daniel Cole / Reuters

Исполнитель Дюран Бернарр получает награду за лучший прогрессивный R&B альбом (Bloom)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Певица Кейлани с наградами за лучшую R&B песню и лучшее R&B исполнение (песня Folded)

Фото: Mike Blake / Reuters

Исполнитель Shaboozey с наградой за лучшее исполнение кантри-дуэта/группы (песня Amen)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Перформанс Леди Гаги с песней Abracadabra

Фото: AP / Chris Pizzello

Слева направо: Джон Батист, Рафаэль Саадик, Лорин Хилл и Уайклеф Жан

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление Лалы Хэтэуэй и исполнителя October London

Фото: AP / Chris Pizzello

Рэп-исполнительница Doechii с наградой за лучший музыкальный видеоклип на песню Anxiety

Фото: AP

Фаррелл Уильямс исполняет песню So Far Ahead

Фото: AP / Chris Pizzello

Певец Гарри Стайлс

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление музыканта Джона Батисты

Фото: AP / Chris Pizzello

Американский рэпер Q-Tip (слева) вручает премию Dr. Dre Global Impact Фарреллу Уильямсу

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Эми Аллен с наградой в номинации «Автор песен года, неклассика»

Фото: AP

Лола Янг получает награду за лучшее сольное поп-исполнение с песней Messy

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Тейяна Тейлор (в центре) вручает награду за лучший поп-вокальный альбом Леди Гаге (слева)

Фото: AP / Chris Pizzello

Комик Марчелло Эрнандес и колумбийская певица Karol G вручают награду рэперу Bad Bunny за лучший альбом в жанре современной городской музыки

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Чаппелл Рон вручает награду в категории «Лучший новый исполнитель» Оливии Дин

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление Алекса Уоррена

Фото: AP / Chris Pizzello

Певица Оливия Дин

Фото: AP / Chris Pizzello

Выступление Леона Томаса III

Фото: AP / Chris Pizzello

Актриса и певица Сабрина Карпентер

Фото: AP / Chris Pizzello

Ведущий церемонии Тревор Ной

Фото: AP / Chris Pizzello

Розэ и Бруно Марс

Фото: AP / Chris Pizzello

Исландская певица Laufey с наградой за лучший традиционный поп-вокальный альбом (A Matter of Time)

Фото: AP

Keznamdi (слева) и Дэнни Баррос с наградой за лучший регги-альбом Blxxd & Fyah

Фото: AP

Майли Сайрус на 68-й церемонии «Грэмми»

Фото: AP

Сара Газарек с наградой за лучшую аранжировку (к песне Big Fish)

Фото: AP

Пол О'Детт (слева), Аманда Форсайт и Стивен Стаббс с наградой за лучший классический сольный вокальный альбом

Фото: AP

Слева направо: Адам Уэйкман, Нуно Беттенкурт, музыкант Yungblud, Шэрон Осборн и Фрэнк Белло получили награду за лучшее рок-исполнение песни Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning

Фото: AP / Chris Pizzello

Юная певица Aura V и рэпер Fyutch получают награду за лучший детский музыкальный альбом (Harmony)

Фото: AP / Chris Pizzello

Гэвин Чак (слева) и Алан Пирсон из группы Alarm Will Sound с наградой за лучшую камерную музыку/исполнение малым ансамблем (композиция Dennehy: Land of Winter)

Фото: AP / Chris Pizzello

Смотреть

Новости компаний Все