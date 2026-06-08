Выставка «Иннопром» впервые пройдет в Индии

Международная промышленная выставка «Иннопром. Индия» впервые пройдет в Нью-Дели с 9 по 11 сентября. Мероприятие состоится накануне 18-го саммита БРИКС на площадке выставочного комплекса Bharat Mandapam, сообщили в пресс-службе «Иннопром». Ее организаторами выступят Министерство промышленности и торговли России и Министерство торговли и промышленности Индии. Оператором проекта станет компания «Формика Ивент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ожидается, что площадь экспозиции составит около 10 тыс. кв. м. На выставке будут представлены решения в области машиностроения, металлургии, добывающей промышленности, химии, информационных технологий, фармацевтики и медицинских технологий. Деловая программа будет посвящена вопросам развития торгово-промышленного сотрудничества двух стран. Также запланированы биржа контактов и переговоры между поставщиками и закупщиками из России и Индии.

Как отмечают организаторы, выбор Индии в качестве новой площадки проведения «Иннопром» обусловлен стратегической значимостью двустороннего сотрудничества. «Индия является одним из ключевых партнеров России: за последние пять лет объем взаимной торговли увеличился почти в 7 раз, а по итогам 2025 года товарооборот превысил 60 млрд долларов США»,— сообщили в пресс-службе «Иннопром».

Индия уже принимала участие в российском «Иннопроме» в качестве страны-партнера в 2016 году. Тогда национальная экспозиция страны заняла 3,7 тыс. кв. м, а число экспонентов достигло 115. В последующие годы индийские компании и представители органов власти регулярно участвовали как в выставке, так и в деловой программе. Например, в рамках «Иннопром-2025» прошел круглый стол «Россия — Индия: на пути к 100 миллиардам товарооборота».

Ранее сообщалось, что главной темой 16-й международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге, станет «Индустрия 360: производство без границ».

Полина Бабинцева