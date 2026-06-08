Григоренко пообещал не запрещать использование иностранных нейросетей

Власти не планируют запрещать использование иностранных нейросетей в России. Запретительных положений в рамочном законопроекте о регулировании ИИ нет. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на прошедшем ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Что касается искусственного интеллекта — мы вообще не рассматриваем запреты, в том числе на иностранные нейросети», — сообщил господин Григоренко (цитата по ТАСС). Он отметил, что цель будущего регулирования — простимулировать разработку и спрос на отечественные решения. В госсекторе и на критической инфраструктуре должны применяться отечественные разработки, подчеркнул вице-премьер.

Президент России Владимир поручил правительству внедрить ИИ во все сферы к 2030 году. Минцифры разрабатывает законопроект о его регулировании с конца 2025 года. Как писал «Ъ», документ вводит понятия суверенной модели ИИ и национальной модели ИИ и предлагает их обязательную сертификацию во ФСТЭК и ФСБ. Взамен компании могут получить предустановку таких моделей на все смартфоны и планшеты. Участники рынка отмечали, что создавать с нуля модель без привлечения иностранных open-source-решений будет дорого и нецелесообразно.

Интервью управляющего партнера юридической компании ЭБР Александра Журавлева о регулировании ИИ в России читайте в материале «Обучение ИИ на авторских текстах трудно назвать цитированием».