Модель поведения

Модели искусственного интеллекта (ИИ) в России могут разделить на суверенные и национальные. Для получения этих статусов им необходимо будет соответствовать требованиям по сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и ФСБ, локализации датасетов и разработки в РФ. Взамен компании могут получить предустановку таких моделей на все смартфоны и планшеты. Участники рынка отмечают, что создавать с нуля модель без привлечения иностранных open-source-решений дорого и нецелесообразно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с предварительной версией правительственного законопроекта «Об искусственном интеллекте в РФ». Среди прочего документ вводит понятия суверенной модели ИИ и национальной модели ИИ и предлагает их обязательную сертификацию во ФСТЭК и ФСБ.

Под суверенной авторами законопроекта понимается модель ИИ, все стадии разработки, обучения и эксплуатации которой осуществляются на территории РФ гражданами России и российскими компаниями. Также суверенная модель должна быть обучена исключительно с использованием наборов данных (датасетов), которые сформированы на территории РФ, без использования компонентов, разработанных за пределами страны. Национальные модели ИИ могут быть созданы при использовании иностранных open-source-решений, при их обучении также можно использовать не только российские датасеты.

Кроме того, документ предполагает предустановку программ с доступом к таким моделям на все смартфоны и планшеты. Отдельная статья законопроекта посвящена «доверенным» моделям искусственного интеллекта, предназначенным для работы с критической информационной инфраструктурой. Такими моделями будут считаться системы, безопасность которых подтверждена ФСТЭК и ФСБ, критерии «доверенности» разработает правительство. Также законопроект содержит положения о безопасном использовании моделей ИИ, требовании информировать пользователей о том, что они взаимодействуют с ИИ (в случае, например, продаж через чат-боты), распределении ответственности в части результатов деятельности ИИ, маркировке синтезированного контента и особенностях правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.

В документе говорится, что автором результатов интеллектуальной деятельности, созданных с использованием ИИ, признается пользователь сервиса «в случае наличия его творческого вклада в их создание». Исключительные права на созданные с использованием ИИ результаты интеллектуальной деятельности также принадлежат пользователю, если договором, заключаемым между владельцем сервиса и пользователем, не предусмотрено иное. При этом владелец сервиса обязан дополнительно проинформировать пользователя обо всех условиях использования результатов интеллектуальной деятельности. Вступить в силу документ может с 1 сентября 2027 года.

«В настоящее время доклад с предварительной версией законопроекта находится на рассмотрении в заинтересованных ведомствах. Финальной версии документа нет, говорить о конкретных инициативах, которые в него войдут, сейчас рано»,— заявили “Ъ” в Минцифры. Такую же позицию выразили в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Полностью суверенных решений — без использования open-source-компонентов — на рынке сегодня фактически нет, объясняет источник “Ъ” в крупной ИТ-компании. Даже крупнейшие технологические игроки при разработке собственных моделей используют open-source-инструменты и библиотеки. При этом, как отмечает сооснователь Just AI Кирилл Петров, полностью самостоятельную модель в РФ делает только «Сбер».

В пресс-службе MWS AI (входит в MWS) добавили, что в России создание с нуля модели уровня зарубежных требует «сотни миллиардов рублей», причем «без гарантий сопоставимого качества». Из-за небольшого рынка такие траты почти неизбежно лягут на пользователей — ИИ подорожает для бизнеса, отечественные компании начнут отставать, а отток специалистов усилится, опасаются в компании. При этом крупные игроки рискуют потратить деньги на «гонку моделей», вместо того чтобы вкладываться в продукты мирового уровня на базе open-source, где уже есть сильные технологии и можно выигрывать за счет применения, а не масштаба затрат, добавили в MWS AI. В «Сбере» и «Яндексе» на запрос “Ъ” не ответили.

Филипп Крупанин, Данил Краев