Глава ОСК доложил Путину о росте выручки на 30% за последние три года

Выручка Объединенной судостроительной компании (ОСК) за последние три года выросла на 30%, сообщил на встрече с Владимиром Путиным генеральный директор корпорации Андрей Пучков. В 2025 году корпорация получила 525 млрд руб., в 2024 году — почти 460 млрд руб., в 2023 году — 400 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Объединенной судостроительной компании Андрей Пучков (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Глава Объединенной судостроительной компании Андрей Пучков (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

По его словам, компания второй год подряд находится в позитивной зоне с точки зрения прибыльности. 2025 год господин Пучков назвал особо значимым, поскольку ОСК смогла вместе с партнерами получить положительный финансовый результат. «У нас растет выручка постепенно, на 30 процентов за последние три года выросла, в 2025 году составила уже 525 млрд рублей»,— сказал глава ОСК (цитата по сайту Кремля).

Президент России на встрече поручил компании не задерживать сроки строительства атомных ледоколов «Ленинград» и «Сталинград». Господин Пучков в свою очередь отчитался о ритмичном выполнении гособоронзаказа. Так, в 2025 году ОСК передала военно-морскому флоту четыре подводных лодки и первый боевой ледокол «Иван Папанин», уточнил он.

ОСК объединяет более 50 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, научно-исследовательских центров и предприятий в 15 регионах РФ. Компания отвечает за постройку большинства военных кораблей и большей части гражданских судов в России. В 2023 году она на пять лет перешла под управление ВТБ из-за срыва программы оздоровления.

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