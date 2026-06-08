Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство перенесло погашение регионами кредитов на более поздний срок

Правительство увеличит срок погашения долгов регионами по бюджетным кредитам на сумму более 100 млрд руб. Об этом рассказал на оперативном совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, меру реализуют по поручению президента Владимира Путина. Господин Мишустин заявил, что регионы должны стать главной движущей силой ускорения роста экономики. «Чтобы они динамично развивались, мы продолжаем поддерживать их финансово», — отметил председатель правительства.

В конце апреля президент Владимир Путин поддержал предложение отложить погашение регионами бюджетных кредитов с 2026 года на более поздний срок, а также продолжить программу частичного списания долгов регионов при условии, что высвобожденные ресурсы будут направлены на значимые задачи. 4 мая Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам 21 региону на общую сумму 114,3 млрд руб.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд