Правительство перенесло погашение регионами кредитов на более поздний срок

Правительство увеличит срок погашения долгов регионами по бюджетным кредитам на сумму более 100 млрд руб. Об этом рассказал на оперативном совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, меру реализуют по поручению президента Владимира Путина. Господин Мишустин заявил, что регионы должны стать главной движущей силой ускорения роста экономики. «Чтобы они динамично развивались, мы продолжаем поддерживать их финансово», — отметил председатель правительства.

В конце апреля президент Владимир Путин поддержал предложение отложить погашение регионами бюджетных кредитов с 2026 года на более поздний срок, а также продолжить программу частичного списания долгов регионов при условии, что высвобожденные ресурсы будут направлены на значимые задачи. 4 мая Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам 21 региону на общую сумму 114,3 млрд руб.