Путин попросил отсрочить регионам погашение бюджетных кредитов с 2026 года

Президент Владимир Путин поддержал предложение отложить погашение регионами бюджетных кредитов с 2026 года на более поздний срок. Он уточнил, что с такой инициативой выступила «Единая Россия».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Давайте так и сделаем», — сказал Владимир Путин на Совете законодателей при Федеральном собрании. — Прошу правительство, депутатов, сенаторов не откладывать реализацию этого решения».

Он напомнил о принятом решении по списанию двух третей задолженности субъектов по бюджетным кредитам. Такое списание, добавил президент, возможно только при условии передачи высвобожденных ресурсов на иные значимые задачи. «Речь идет о сумме свыше 1 трлн руб. на период до 2030 года», — отметил Владимир Путин. Он подчеркнул, что оставшуюся часть долга регионы погашают в срок.

«В нынешнем году это порядка 100 млрд руб.», — уточнил Владимир Путин.

Глава Минфина Антон Силуанов на заседании президиума Совета законодателей ранее сообщил, что дефицит региональных бюджетов за прошлый год составил 1,5 трлн руб., в 2026 году ожидается рост показателя до 1,9 трлн руб.