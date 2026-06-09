Мир, труд, долг

Корпоративные заемщики нарастили активность на рынке публичного долга. Объем размещений облигаций в мае составил почти 1 трлн руб., что является лучшим показателем в истории для этого месяца. Высокий результат обеспечен несколькими крупными сделками, в которых эмитенты предпочитали размещать бумаги с переменным купоном и номиналом. Традиционное летнее затишье на облигационном рынке в этом году также не обещает быть чрезмерным из-за потребности компаний в рефинансировании долгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данных агентства Cbonds, в мае 2026 года корпоративные заемщики привлекли на рынке облигаций более 973 млрд руб., что стало рекордным значением для этого месяца за все время наблюдений. Традиционно в последний весенний месяц эмитенты снижали активность, однако в этом году сезонный фактор не помешал высокому результату, который оказался на 27% выше показателя апреля.

Основной вклад в общий объем размещений внесли компании реального сектора. Согласно оценке главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, на них пришлось 61,5% от общего объема размещений. Около 16,5% от общего объема размещений рублевых облигаций пришлось на финансовый сектор, включая банки, более 22% — на выпуски институтов развития.

«На восемь крупных сделок (с объемом более 30 млрд руб.) пришлось более 64% от общего объема»,— отмечает господин Ермак.

Поддержали активность эмитентов прошедшие в минувшем месяце погашения. По данным Cbonds, в мае корпоративные заемщики направили на эти цели 894 млрд руб., на 22% превысив выплаты апреля. Больший объем средств был выплачен лишь в ноябре 2025 года (1,2 трлн руб.). В таких условиях эмитенты закономерно увеличивают активность на первичном рынке, в том числе в целях рефинансирования долга, а у инвесторов появляется дополнительная свободная ликвидность.

Крупные эмитенты отдавали предпочтение размещениям облигаций с переменным купоном (флоатерам). В частности, в минувшем месяце ВЭБ провел дебютное размещение выпуска с переменным номиналом, привязанным к индексу RUONIA. За счет высокого спроса, составившего 170 млрд руб., объем размещения был увеличен в полтора раза, до 150 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 мая). По оценке Александра Ермака, за месяц состоялось 11 выпусков на сумму более 410 млрд руб. В апреле объем размещений таких бондов составил 367 млрд руб. «В условиях падающих ставок эмитенты предпочитают размещать облигации с плавающим купоном, на которые сохраняется высокий спрос со стороны банковского сектора»,— отмечает управляющий директор, начальник управления долгового капитала Альфа-банка Артем Стариков.

Компании также продолжили размещать валютные облигации, хотя и в меньших объемах, чем в апреле. За месяц состоялось пять выпусков в эквиваленте 60,5 млрд руб. против восьми выпусков на 76 млрд руб. в апреле. «Три выпуска были размещены на 3,06 млрд CNY, еще два — на $0,39 млрд»,— отмечает господин Ермак. К тому же после полугодового перерыва Минфин разместил десятилетний выпуск ОФЗ объемом 15 млрд CNY (см. “Ъ” от 29 мая).

В летние месяцы активность эмитентов, как правило, снижается из-за сезонного спада деловой активности. Как отмечает директор управления по работе на рынках долгового капитала Совкомбанка Никита Реук, в этом году июньское заседание Банка России по ключевой ставке поможет «понять видение регулятором денежно-кредитной политики», которое определит тенденции развития первичного рынка облигаций. Сильного спада объема размещений может и не произойти, так как у эмитентов сохраняется потребность в финансировании и рефинансировании. «Текущие условия поддерживают стабильный спрос на облигации, и у нас запланировано достаточно активности на ближайший период»,— отмечает господин Реук.

Виталий Гайдаев