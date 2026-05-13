Линкер выстрелил

Размещение ВЭБ.РФ дебютного выпуска облигаций с переменным номиналом вызвало высокий интерес у инвесторов. Объем размещения был увеличен в полтора раза, до 150 млрд руб., при снижении купонной ставки. Выпуски такого типа чрезвычайно редки на российском долговом рынке, а бумаг с привязкой номинала к индексу RUONIA до сих пор не было. Инвесторов привлекает предложенная эмитентом премия в виде купона, а также возможность получить налоговый вычет в случае удержания выпуска до погашения.

13 мая ВЭБ закрыл книгу заявок на дебютный выпуск облигаций с переменным номиналом (линкер). Срок обращения —три года и один месяц, объем — 100 млрд руб., номинал привязан к индексу RUONIA (ставка краткосрочного межбанковского кредитования), фиксированный купон не более 2% годовых. Организаторами выпуска выступали Газпромбанк, банк «Дом.РФ», Совкомбанк и Локобанк. По итогам сбора заявок спрос заметно превысил предложение. По данным двух источников “Ъ” на долговом рынке, это позволило эмитенту увеличить объем размещения до 150 млрд руб., а купон сократить до 1,8% годовых.

В числе потенциальных преимуществ для эмитента заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский отметил возможность синхронизировать денежные потоки по активной и пассивной частям баланса, а также снизить долговую нагрузку в период обращения облигаций. Новый выпуск дал возможность диверсифицировать базу инвесторов госкорпорации за счет более широкого участия частных инвесторов. «Участие в размещении неквалифицированных розничных инвесторов было доступно при прохождении тестирования»,— пояснил господин Вышковский.

Размещение линкера позволяет эмитенту привлечь значительный объем средств без фиксации высокой ставки на весь срок.

«В условиях, когда ключевая ставка и ставки денежного рынка остаются высокими, классический выпуск с фиксированным доходом пришлось бы размещать с заметной премией. RUONIA-линкер позволяет платить рыночную стоимость денег, но без риска сразу заложить слишком высокую фиксированную доходность на три года»,— указывает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Линкеры — довольно редкий финансовый инструмент на российском рынке. Самые популярные из них — это ОФЗ-ИН Минфина, номинал которых привязан к инфляции. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, в настоящее время в обращении находятся всего 22 выпуска корпоративных эмитентов с индексируемым номиналом на сумму почти 363 млрд руб. Как правило, индексация привязана к инфляции, ключевой ставке, а также ценам на золото и серебро. Выпуск ВЭБ стал первым на российском рынке с привязкой не просто к RUONIA, а к индексу, величина которого обычно на 20–30 б. п. выше ключевой ставки.

По мнению управляющего директора по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Игоря Козака, интерес могли проявить в первую очередь банки, которые держат значительный портфель ОФЗ с плавающим купоном (флоатеры). Для кредитных организаций выпуск оказывает слабое давление на капитал из-за пониженных коэффициентов риска, учитываемых при расчете национального норматива краткосрочной ликвидности.

Наличие дополнительной премии в виде купона, низкий размер которого предполагает небольшой налог и минимальный риск при его реинвестировании, делает эти облигации привлекательными для частных инвесторов.

«Основные преимущества нового инструмента заключаются в том, что базовый актив имеет встроенный механизм реинвестирования основного дохода, который выплачивается в конце срока обращения»,— отмечает Александр Ермак. «Для физлиц это в первую очередь может быть альтернативой другим инструментам, таким как фонды денежного рынка, а также депозитам»,— считает Игорь Козак.

Ретроспективная оценка вложений в аналог нового инструмента, проведенная Александром Ермаком, показала, что эффективная доходность за последние три года составила бы около 19,4% годовых, превысив на 30–50% доходность ОФЗ-ПД, ОФЗ-ИН, субфедеральных и корпоративных облигаций, но была бы сопоставима с доходностью ОФЗ-ПК. Кроме того, для физлиц при удержании выпуска свыше трех лет доход будет освобожден от налогов.

Вместе с тем массовым этот инструмент не станет, считают эксперты. По мнению Владимира Чернова, наиболее интересен такой формат эмитентам с высоким кредитным качеством и крупной базой институциональных инвесторов. Для обычных корпоративных заемщиков данный инструмент сложнее. «Если у компании выручка фиксированная, а долг индексируется по RUONIA, то она берет на себя высокий процентный риск, и поэтому спрос со стороны эмитентов будет выборочным»,— отмечает господин Чернов.

Виталий Гайдаев