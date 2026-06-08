Прохладная и дождливая погода установится на Среднем Урале на этой неделе

В Свердловской области на новой неделе прогнозируется прохладная и дождливая погода из-за нового каспийского циклона, следует из прогноза в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среднесуточные температуры будут соответствовать климатической норме с небольшим понижением в середине недели: за семь дней их объем может составить 50-70 мм, что близко к месячной норме июня. Наиболее интенсивные дожди прогнозируются в среду при прохождении центральной части циклона над областью.

В Екатеринбурге днем понедельника ожидается +22°..+24°, переменная облачность, возможен небольшой дождь с вероятностью грозы в 10%, ветер западный, юго-западный, 1-6 м/с. Во вторник ночью +13°, днем +19°, в среду — ночью +13°, днем +17°, в четверг — ночью +13°, днем +18°. В пятницу ночная температура составит +14°, дневная достигнет +20°. Ночью субботы +14°, днем +22°, в воскресенье — ночью +15°, днем +23°. До начала следующей недели ежедневно прогнозируется дождь.

Ирина Пичурина