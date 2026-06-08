Заемщики обналичились

В мае объем выдачи кредитов наличными показал максимальный результат с августа 2024 года, составив 480 млрд руб. За год выдачи выросли в полтора раза. Эксперты видят причины в постепенном смягчении денежно-кредитной политики в совокупности с отложенным спросом, накопившимся за время высоких ставок. Летом ожидается дальнейшее увеличение активности заемщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Объем выдачи кредитов наличными по итогам мая увеличился на 9% относительно предшествующего месяца, почти достигнув 480 млрд руб., следует из предварительных данных Frank RG. Это лучший месячный результат с августа 2024 года. Рост объемов был обеспечен увеличением количества выданных кредитов до 2,46 млн, что на 13% больше апрельского результата. Темпы роста объемов кредитов наличными опередили другие розничные сегменты — если по автокредитам рост составил 6%, то ипотека показала снижение на 9%.

Увеличение активности заемщиков эксперты и участники рынка отчасти связывают с сезонностью. Согласно данным Frank RG, за последние десять лет сегмент кредитов наличными показывал снижение лишь два раза — в 2016 и 2019 году.

«В этот период люди традиционно активно тратят на поездки, ремонт, крупные покупки и другие расходы, что заметно повышает спрос»,— указывает начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.

С одной стороны, как отмечает руководитель дирекции нецелевого кредитования Альфа-банка Роман Разумовский, «кредиты наличными предоставляют заемщикам б о льшую свободу в использовании средств по сравнению с целевыми кредитами».

льшую свободу в использовании средств по сравнению с целевыми кредитами». С другой стороны, эти финансовые продукты отличаются относительной простотой в оформлении и «позволяют клиентам оперативно реализовывать запланированные покупки», добавляет директор по развитию розничного кредитования ОТП-банка Анастасия Подойницына.

Другим фактором роста объема выдач стало постепенное смягчение денежно-кредитной политики. Год назад ключевая ставка находилась на максимальном за всю историю наблюдения уровне в 21%. При этом индекс средней полной стоимости кредита (ПСК), по данным сервиса «Финуслуги», составлял более 31% годовых. На тот момент банки не были готовы «расширять кредитную активность», уточняет старший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Иван Уклеин. С тех пор ключевая ставка опустилась на треть, до 14,5%, однако средняя ПСК по кредитам наличными опустилась немногим ниже 31% годовых (см. “Ъ” от 21 мая).

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Однако, как считает старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Павел Жолобов, «из-за долгого периода жесткой денежно-кредитной политики заемщики устали откладывать потребительский спрос на будущие периоды и начали реализовывать отложенные траты». В результате за год объемы выдачи кредитов наличными выросли в полтора раза.

На ближайшие месяцы эксперты и участники рынка сохраняют умеренно оптимистичный настрой. При благоприятном сценарии спрос на кредиты наличными в летние месяцы сохранится. Способствовать этому будет сезон отпусков, все еще неисчерпанный спрос и дальнейшее снижение ставок, считает Павел Жолобов. Банки уже закладывают в свои линейки ожидание более дешевого фондирования, при этом ставки, вероятно, будут снижаться быстрее уровня ключевой из-за возрастающей конкуренции за заемщика и к концу лета могут опуститься на несколько процентных пунктов, оценивает эксперт. Однако говорить об окончательном восстановлении сегмента пока рано. К концу года, по оценке Ивана Уклеина, портфель кредитов покажет «восстановительный рост в пределах 20% с низкой базы».

Дарья Загайнова