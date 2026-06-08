Леонид Слуцкий и First&Red встретили победу Мирры Андреевой в Париже

Леонид Слуцкий и Федос (настоящее имя — Федор Маслов) приняли участие в записи выпуска программы First&Tour проекта First&Red в Париже. 6 мая они с места событий наблюдали за победой Мирры Андреевой на Roland Garros — втором в сезоне турнире Большого шлема.

В дебютном финале мейджора Мирра Андреева играла против 114-й ракетки мира польки Майи Хвалиньской, пробившейся на турнир через квалификацию. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 19-летней россиянки, таким образом выигравшей шестой титул в карьере.

До начала матча Леонид Слуцкий и Федос успели прогуляться по площади Трокадеро и сыграть в теннис на корте в Люксембургском саду. Затем они двинулись к комплексу Roland Garros.

«Этот турнир — это просто низвержение фаворитов. То, что сейчас будет женский финал, и Мирра будет играть вообще против 114-й ракетки мира — это невероятно», — говорил в предвкушении захватывающего решающего матча Леонид Слуцкий. А через пару часов гости, понимавшие уже, что трофей от Мирры Андреевой никуда не денется, ликовали.

Позже к ведущим присоединилась Светлана Кузнецова, победившая на Roland Garros в 2009 году. С тех пор и до триумфа Мирры Андреевой лишь одной россиянке покорялся парижский мейджор — Марии Шараповой (дважды, в 2012-м и 2014-м).

«Я сравнивала больше Мирру сейчас в 19 лет и себя в 19, когда я выиграла US Open, — начала Кузнецова. — Мне кажется, Мирра гораздо более подготовленная. Она уже стояла в десятке, стоит в десятке. Сейчас она займет после сегодняшнего финала еще более высокую позицию. Ментально она уже была готова, чтобы выиграть этот титул. Я вообще не ожидала. Я просто была такая зеленая-зеленая».

Сравнила Светлана Кузнецова и технический арсенал: «Соглашусь с тем, что она похожа на меня вращением. У нее лучше, чем у меня, подача, потому что она повыше и лучше плоскую подает. Я бы сказала, что у Мирры сильнее слева удар. У нее слева лучше, чем справа. Справа Мирру, когда зажимают решающие моменты, она может очень много ошибаться».

Победительница Roland Garros-2009 также отметила, что Мирра Андреева стала сильнее ментально: «Сейчас, в последние месяцы, она психологически стала гораздо более устойчива. Но есть очень много, куда совершенствоваться. Есть над чем работать, и она показывает, что она это делает. Сейчас сетка сложилась таким образом, что у нее шанс появился. И она его взяла. Вот сейчас я только что видела маму Мирры, поздравила. Я говорю: ‘‘Я не представляю. Наверное, это такие эмоции, когда ваша дочка выигрывает турнир Большого шлема. Сейчас у вас уже есть один, уже галочка поставлена. Теперь можно чуть-чуть расслабиться’’. Потому что было очень много обсуждений в прессе, очень много разговоров: ‘‘А Мирра выиграет шлем? А когда она выиграет?’’ И все чуть-чуть достали. Это все равно психологически давит. И сейчас это новый этап начинается. Она уже чемпионка, и ей есть куда расти, у нее есть время. Надо просто чуть-чуть спокойнее, не так эмоционировать, работать и работать. И над всеми деталями, о которых мы поговорили».

Читайте интервью Мирры Андреевой в материале «Выиграть турнир Большого шлема было моей главной мечтой».

Арнольд Кабанов