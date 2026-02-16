Ульяновская область признана лидером в ПФО по низкому уровню преступности

В понедельник, 16 февраля, отчитываясь перед депутатами регионального заксобрания об итогах деятельности УМВД по Ульяновской области в 2025 году, глава ведомства Максим Петрушин отметил, что в минувшем году удалось обеспечить качественный контроль за криминогенной обстановкой в регионе и не допустить ее осложнения.

Максим Петрушин отметил, что по итогам 2025 года Ульяновская область вошла в десятку регионов с наименьшим уровнем преступности, заняв восьмое место по России и первое место в ПФО. По его словам, криминогенная ситуация в Ульяновской области характеризовалась снижением на 7,8% преступности как в целом, так и по ряду ключевых направлений: уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, краж и грабежей, фальшивомонетничества, вымогательств, угонов автотранспорта, сократилась преступность на улицах и в общественных местах.

Раскрываемость преступлений составила 56,8%, что выше среднего уровня по Российской Федерации (50,1%) и Приволжскому Федеральному округу (46,9%).

2025 год завершен со 100 процентной раскрываемостью убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений.

В истекшем году задокументировано 397 наркопреступлений, совершённых в крупном и особо крупном размере. За сбыт наркотиков привлечено к уголовной ответственности 89 лиц. Сотрудниками полиции пресечено семь каналов поставки наркотических средств на территорию Ульяновской области. Из незаконного оборота изъято более 37 килограммов наркотиков.

На 18% больше выявлено экономических преступлений, на 21% больше выявлено лиц, их совершивших.

Пресечена деятельность 203 участников организованных преступных групп. Расследовано 325 фактов организованной преступной деятельности.

В докладе было отмечено, что 61% жителей региона положительно оценивает свою защищенность со стороны полиции, в то время как пять лет назад число положительных отзывов составляло около 50%.

И всего этого, как отметил начальник УМВД, удалось добиться в условиях хронической нехватки личного состава полиции региона. На сегодня некомплект личного состава по УМВД составляет более 17%, а в ряде ведущих служб по борьбе и профилактике с преступностью (уголовный розыск, участковые уполномоченные, подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков) — некомплект уже более 20%, в подразделениях следствия, конвойной службы и ППС — «более 30%, уже подходит к 40%».

Депутаты заксобрания, приняв доклад к сведению, при этом положительно оценили деятельность УМВД. Спикер заксобрания Валерий Малышев заметил, что Максим Петрушин объективно изложил ситуацию, сообщив и о проблемах в работе полиции.

Андрей Васильев, Ульяновск