Движение через АПП «Джанкой» на границе с Крымом возобновили после удара БПЛА

Движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» на границе Херсонской области и Крыма возобновили в реверсивном режиме для легковых автомобилей до 3,5 т. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. АПП закрыли утром 7 июня после удара беспилотника ВСУ.

АПП «Армянск» на границе Херсонской области и Крыма работает без ограничений, сообщается в Telegram-канале господина Балицкого.

ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар Херсонской области на границе с Крымом. Движение по мосту возобновили днем 8 июня.