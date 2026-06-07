Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом. Движение через пункт пропуска «Джанкой» временно перекрыто, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в мессенджере «Макс».

«В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. В целях безопасности движение через АПП "Джанкой" временно перекрыто», — уточнил господин Сальдо.

По словам губернатора, проезд автотранспорта осуществляется через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». Профильные службы работают на месте происшествия. О сроках восстановления движения сообщат дополнительно, резюмировал губернатор.

3 июня Владимир Сальдо заявил, что для защиты трассы «Новороссия» разработали систему противодействия беспилотникам. Детали он не привел. По его словам, местные власти принимают подобные решения во взаимодействии с военными, силовыми структурами и правоохранительными органами.