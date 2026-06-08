Движение по Чонгарскому мосту на границе Крыма возобновили после удара ВСУ

Движение по мосту через Чонгарский пролив на административной границе Херсонской области и Крыма возобновлено в реверсивном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, специалисты уже обследовали место повреждения, ремонтные работы проведут в максимально короткие сроки.

7 июня ВСУ нанесли удар по мосту в районе поселка Чонгар. Как уточнял губернатор, в результате ночной атаки БПЛА было повреждено мостовое полотно, движение через пункт пропуска «Джанкой» временно перекрыли. Проезд автотранспорта организовали через пункты «Армянск» и «Перекоп».

3 июня господин Сальдо сообщил, что для защиты трассы «Новороссия» разработана система противодействия беспилотникам, но деталей он тогда раскрывать не стал. Он отметил, что «дороги будут работать, люди будут ездить, грузы будут доставляться».