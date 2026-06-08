ЕК до конца недели подготовит предложения по 21-му пакету санкций против России

Еврокомиссия может уже на этой неделе утвердить на своем уровне для предложения Совету ЕС 21-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью на пресс-конференции в Брюсселе.

«Вы знаете, что мы работаем сейчас над 21-м пакетом санкций, который, с нашей стороны, мы сможем утвердить очень-очень скоро, уже на этой неделе», — отметила госпожа Пинью (цитата по «Интерфакс»).

После утверждения в ЕК предложение по ограничениям рассматривается в Совете ЕС, где для принятия решения требуется единогласие всех 27 государств-членов.

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз предложил включить в черный список 80 российских физлиц и компаний. Также госпожа Каллас сообщила, что страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры, если есть подозрения в перевозке российской нефти.

В конце мая министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис предложил Евросоюзу включить в 21-й пакет санкций против России ЛУКОЙЛ и «Росатом». Страны ЕС приняли 20-й пакет антироссийских рестрикций в апреле. Тогда же они утвердили кредит Украине в €90 млрд.