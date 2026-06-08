Цены на китайский коксующийся уголь рекордно выросли после взрыва на шахте

Цены на китайский коксующийся уголь выросли до самого высокого уровня с 2024 года из-за аварии на шахте в провинции Шаньси и последовавших за этим ужесточением мер безопасности, сообщает агентство Bloomberg. Фьючерсы на коксующийся уголь поднялись на 1,9% до 1486,5 юаня ($219) за тонну — самого высокого уровня с октября 2024 года. С начала месяца цены выросли примерно на 14%.

Взрыв газа произошел вечером 22 мая на шахте «Люшэньюй» в провинции Шаньси. В тот момент под землей находились 247 рабочих, 90 из которых погибли, 9 пропали без вести, 123 доставлены в больницы. Шахта принадлежит компании Shanxi Tongzhou Group.

Крупная авария привела к масштабному расследованию со стороны властей и усилению контроля за безопасностью шахт. Некоторые шахты по добыче коксующегося угля в провинции остаются закрытыми, что ограничило предложение и вызвало рост цен. «Восстановление добычи угля в Шаньси не оправдывает ожиданий,— цитирует Bloomberg старшего аналитика исследовательской компании Horizon Insights Бу Тонга.— Контроль за безопасностью остается жестким, что поддерживает напряженность на рынке». По данным Horizon, из-за аварии и последовавших за ним временных закрытий других шахт производство сократилось примерно на 60 млн тонн. Те шахты, которые возобновили работу после проверок, пока не вышли на прежний уровень добычи и сейчас производят примерно на 20–30% меньше, чем до аварии.

О ситуации на угольном рынке читайте в материале «Кузбасс скоксовался по Китаю».

Евгений Хвостик