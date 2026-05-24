Поиском виновных в гибели 90 шахтеров в Китае занялся вице-премьер Госсовета

Власти Китая начали расследование обстоятельств и причин взрыва 22 мая на угольной шахте в провинции Шаньси. На место катастрофы прибыла межведомственная группа чиновников, которую возглавляет вице-премьер Госсовета КНР, член Политбюро ЦК КПК Чжан Гоцин, сообщает агентство «Синьхуа».

В задачи группы входит руководство аварийно-спасательными работами, а также расследование причин аварии. Чиновники должны будут определить меру ответственности местных властей, регуляторов, руководство предприятия, на котором произошла авария. Также в ее компетенции — назначение наказания виновным.

Взрыв газа произошел вечером 22 мая на шахте «Люшэньюй» в уезде Циньюань. Перед этим на шахте объявили предупреждение об утечке газа. В тот момент под землей находились 247 рабочих, 90 из которых погибли, девять пропали без вести, 123 доставлены в больницы. Шахта принадлежит компании Shanxi Tongzhou Group. В поисково-спасательной операции участвуют 755 человек.

Местные власти по поручению вице-премьера Госсовета проведут проверку соблюдения правил безопасности труда на шахтах. Он призвал строго пресекать такие практики, как фальсификация данных мониторинга безопасности, «неясный учет работников, находящихся под землей», а также незаконные субподряды и субаренду.

Эрнест Филипповский