Гастрономический бизнес объединяет усилия

На круглом столе «Гастрономическая столица в новых условиях: как меняется ресторанный рынок Петербурга», проведенном ИД «Коммерсантъ Северо-Запад», представители власти и бизнеса обсудили главные проблемы отрасли, обозначив пути их решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники круглого стола

Фото: Дмитрий Многолет Участники круглого стола

Фото: Дмитрий Многолет

«Доходы граждан падают, и люди перестают ходить в рестораны, выбирая фастфуд. Как уже сообщал “Ъ”, за январь — март, по данным сервиса "Чек Индекс", рестораны и бары по всей России потеряли 3% посетителей, а в Москве и Петербурге и вовсе 12 и 8% соответственно. Потребители все чаще выбирают бюджетные заведения и точки быстрого питания: с 1 января по 23 марта число чеков в точках фастфуда по всей России было выше на 7%, чем годом ранее, в Москве — на 2%, в Санкт-Петербурге — на 1%»,— приводит статистику директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ» Александр Щелканов.

В результате заведения общественного питания закрываются или дробят бизнес. По подсчету 2ГИС, в марте количество ресторанов в российских городах-миллионниках сократилось год к году на 5%. С другой стороны, исследование «Контур.Фокуса» показывает: в начале 2026 года число регистраций нового бизнеса в общественном питании увеличилось более чем на 20%, хотя год назад этот показатель не превышал 7%.

Аналитики предполагают, что столь сильное увеличение количества регистраций может объясняться планами отрасли дробить свой бизнес в связи с резким ростом налоговой нагрузки: с 2026 года планка выручки для большинства участников отрасли, обязывающая платить НДС, снизилась с 60 до 20 млн рублей в год. Власть услышала предпринимателей: с 1 апреля до конца 2026 года компании общественного питания с годовой выручкой от 20 до 60 млн рублей освобождаются от уплаты НДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ситов, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга

Фото: Дмитрий Многолет Александр Ситов, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга

Фото: Дмитрий Многолет

Петербург: оборот отрасли растет

В Санкт-Петербурге на текущий момент работает около 10 тыс. предприятий общественного питания. Обеспеченность населения посадочными местами составляет 112,4 единицы на 1 тыс. жителей, что является самым высоким показателем по стране: такие данные предоставил на круглом столе председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

«Петербург является уникальным гастрономическим феноменом, привлекающим туристов своей неповторимой ресторанной культурой. Важно отметить стабильную динамику роста оборота в отрасли»,— подчеркнул господин Ситов.

Оборот общественного питания, по данным комитета, в 2025 году составил 356,6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 12% больше по сравнению с 2024 годом. В целом же за последние пять лет оборот общепита в городе, несмотря на сложнейшие вызовы, увеличился в четыре раза.

В 2025 году открылось более 200 новых заведений общественного питания. Тенденция сохраняется и в 2026 году: новые заведения открываются в достаточно разнообразных форматах с широким спектром ценовых сегментов — от небольших кофеен и баров до крупных ресторанных проектов.

В городе также растет спрос на заведения среднего и низкого ценового сегмента, активно развиваются фуд-холлы — как в рамках торговых центров, так и в концепте отдельных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Свидовский, соучредитель и директор сети ресторанов «Теремок» в Санкт-Петербурге

Фото: Дмитрий Многолет Виталий Свидовский, соучредитель и директор сети ресторанов «Теремок» в Санкт-Петербурге

Фото: Дмитрий Многолет

На одном плоту

Предприниматели подчеркивают, что при всей положительной статистике по открытиям прибыль в отрасли упала существенно и сейчас, как уточнил соучредитель и директор сети ресторанов «Теремок» в Санкт-Петербурге Виталий Свидовский, близка к 1–2%, что очень тяжело для бизнеса. При этом инвестиции в новые проекты резко увеличились, а сроки окупаемости с нормативных трех-пяти лет приближаются уже к десяти.

«То есть мы видим рост общественного питания в целом, но фактический рост бизнеса замедляется: с одной стороны, мы имеем ограничения по инвестициям, а значит, по развитию сети, с другой — резко выросшую окупаемость объектов»,— констатирует господин Свидовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Перцев, ресторатор и предприниматель, создатель и учредитель Ognivo, Litera G, Green 28, Spica

Фото: Дмитрий Многолет Андрей Перцев, ресторатор и предприниматель, создатель и учредитель Ognivo, Litera G, Green 28, Spica

Фото: Дмитрий Многолет

«Мы умеем делать очень сложные объекты и делаем их. Но сейчас мы готовим к открытию проект, инвестиции в который за год выросли на 30%. Поэтому каждый раз мы ведем переговоры с партнерами, так как не все проекты возможно вывезти самому: ты однозначно привлекаешь финансовое плечо»,— говорит ресторатор и предприниматель, создатель и учредитель ресторанов Ognivo, Litera G, Green 28 и нового популярного кафе Spica Андрей Перцев.

Виталий Свидовский также ратует за партнерский подход к бизнесу, когда 30–50% инвестиций вкладывается собственниками торгового центра: «Теперь мы открываем рестораны на условиях этой новой парадигмы».

Предприниматель подчеркивает, что сегодня «мы все находимся на одном плоту, и этот плот должен объединить нас, сбалансировать интересы». Когда торговые центры заинтересованы в трафике, они поддерживают соответствующую инфраструктуру, поддерживают своих операторов. Но и «Теремок» привлекает трафик за счет своих активностей — проведения мероприятий: например, на открытие ресторана на Пулковских высотах, посвященного 65-летию первого полета человека в космос, приезжал космонавт.

«Мы в последние два года открываем более ста пекарен каждый год. И события, которые происходят на рынке, на нас отражаются в меньшей степени, потому что в свое время мы сделали ставку на правильный сегмент — средний, который является максимально широким»,— рассуждает Михаил Манаков, генеральный директор сети пекарен «Хлебник».

Он объясняет, что когда падает покупательная способность, то гости из более дорогих ресторанов перетекают в заведения с более низким средним чеком: сейчас «Хлебник», который при этом умеет работать с франшизой, обслуживает более 3 млн человек ежемесячно.

«У всех нас разные бизнес-модели, и каждый выбирает свою стратегию. Кто-то работает с партнерами, кто-то — с банками, кто-то — с государством или франшизой: каждый это пальто примеряет на себя»,— делится сооснователь ресторана MON CHOUCHOU и винного бара ZAZAZU, создатель ребрендингового агентства White Paper, гастропутешественник Анастасия Решетникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Должиков, генеральный директор ТРК «Лето»

Фото: Дмитрий Многолет Андрей Должиков, генеральный директор ТРК «Лето»

Фото: Дмитрий Многолет

Совместные плюсы

Для торговых центров реальность также во многом поменялась. «Раньше люди шли в торговый центр что-то купить, а заодно перекусить. Теперь все выходит на другой уровень. Мы видим, что люди приходят компанией — пообщаться, поесть, о чем-то поговорить, а потом, может быть, зайти в торговый центр, а то и не заходить вовсе. Поэтому появились дополнительные требования и к сервису, и к продукту. Поэтому мы устраиваем парк-фестивали и другие мероприятия»,— рассказывает генеральный директор ТРК «Лето» Андрей Должиков.

Он отмечает, что хотя времена непростые, но с трафиком сегодня все в порядке: «И наши арендаторы зарабатывают деньги, и мы вместе с ними».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Крейтер, управляющий ТРЦ «Мега Дыбенко»

Фото: Дмитрий Многолет Иван Крейтер, управляющий ТРЦ «Мега Дыбенко»

Фото: Дмитрий Многолет

Подобный подход и у ТРЦ «Мега Дыбенко». Управляющий Иван Крейтер утверждает, что ТРЦ всегда анализирует работу каждого арендатора и индексирует арендную плату только тем, кто в плюсе. «В целом весь сектор общественного питания (а у нас более 30 точек на территории) как по итогам 2025 года, так и по итогам четырех месяцев 2026-го работает за малым исключением с плюсовыми показателями»,— отмечает он.

При этом ТРЦ работает над привлечением трафика, проводя мероприятия, направленные на увеличение товарооборота арендаторов, а также помогает новым арендаторам по ряду направлений, в том числе и с арендными каникулами.

«Если я хочу от ресторана больше денег, я должен нагнать туда людей!»— крайне четко формулирует задачу генеральный директор MIGHT OF LIGHT (проект «Мануфактура 10/12») Михаил Картавкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Алексеев, руководитель подразделения Julius Meinl в Санкт-Петербурге

Илья Алексеев, руководитель подразделения Julius Meinl в Санкт-Петербурге



Кто первый на закрытие

На этом же плоту вместе со всей ресторанной отраслью оказываются и поставщики продуктов и оборудования. Руководитель подразделения Julius Meinl в Санкт-Петербурге Илья Алексеев отмечает, что продажи кофе на текущий период 2026 года оказываются на 8% ниже, чем в соответствующий период 2025-го. «Причем средний чек растет, но он не компенсирует общего падения количества чеков»,— говорит господин Алексеев, предлагая рестораторам новые возможности по сервису кофемашин.

«Если смотреть на наши финансовые показатели, которые напрямую зависят как раз от открытий новых заведений общественного питания, то мы тоже видим определенную просадку месяц к месяцу с предыдущим годом. Но еще наблюдаем тенденцию, когда после размещения заказов оборудование не вывозится: или переносятся сроки открытия проекта, или партнеры не могут договориться с другими участниками по каким-то критериям»,— рассказывает Наталья Хаметова, директор по развитию компании «Алтэк», комплексного поставщика оборудования для предприятий общественного питания.

Она обращает внимание, что любой бизнес начинается с грамотной организации процессов, и первыми закрываются игроки, которые подходили к этому формально. «А это большое количество участников! Иногда мы уже на старте видим, что та модель, с которой к нам приходят, к сожалению, не заработает»,— указывает эксперт.

Поддержка не сократилась

«Нам нужно объединять усилия, потому что конкуренция растет. Мы готовы поддерживать торговые центры своими активностями, чтобы у них не снижался трафик. Но и они не должны отмахиваться от наших проблем»,— считает Виталий Свидовский.

«Трафик можно получить либо эксклюзивом, либо в стратегическом партнерстве»,— поддерживает Александр Щелканов, рассказывая, что «Коммерсантъ» именно для этого создал отдельную рубрику «Стиль», ведет еженедельный «Блокнот гурмана», начал проводить ежегодную премию «Стиль».

«Рынок общественного питания в Санкт-Петербурге остается динамичным, но сталкивается с вызовами, связанными с экономическими условиями, конкуренцией и изменениями потребительских предпочтений»,— подытожил Александр Ситов.

Между тем город не прекращает оказывать поддержку: представители гастрономической индустрии могут пользоваться льготными кредитами, получать бесплатное консультирование по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

А в рамках проекта «Петербург гастрономический» предприятиям общественного питания доступны такие бесплатные услуги, как создание цифрового меню, предоплаченный доступ к цифровым сервисам и софинансирование затрат на приобретение нового оборудования. Так, с 2025 года город возмещает до 70% затрат на оборудование, которое закупается у петербургских производителей, и до 50%, если поставщиком становится торговый посредник.

«Нагрузка растет со всех сторон, но возможности поддержки не сократились, и мы их будем наращивать, несмотря на существующие сложности»,— заключил Александр Ситов.

Светлана Куликова