IIHF объявила состав групп на чемпионат мира по хоккею 2027 года

Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года. Турнир пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме с 14 по 30 мая.

В группу А вошли действующие чемпионы мира финны, а также сборные Швейцарии, Швеции, Германии, Латвии, Австрии, Словении и Украины. В группе В сыграют команды Канады, США, Чехии, Словакии, Дании, Норвегии, Казахстана и Венгрии.

Сборная Украины впервые за 20 лет вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. По итогам турнира в первом дивизионе команда заняла второе место, набрав 10 очков в пяти матчах, что гарантировало ей повышение в классе. Также участие в элитном дивизионе обеспечила сборная Казахстана.

В феврале 2022 года совет IIHF на неопределенный срок отстранил сборные России и Белоруссии из-за начала спецоперации на Украине. На ближайшем конгрессе IIHF, который пройдет в сентябре, в организации обсудят вопрос возвращения команд на международную арену.

О том, как прошел предыдущий чемпионат мира, читайте в материале «Швейцарский счет».

Таисия Орлова