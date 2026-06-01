Швейцарский счет

Сборная Финляндии спустя четыре года вернула себе золото чемпионата мира по хоккею. В финале проходившего в Швейцарии первенства она вечером 31 мая обыграла его хозяев, забросив единственную шайбу в овертайме и продлив удивительную серию проигрышей швейцарцев в шаге от титула до трех подряд.

Финны, в какой-то момент приучившие к тому, что борьба за золото мирового первенства без их участия не обходится, но после успеха 2022 года терпевшие в ней неудачи, снова добыли эту награду. Но из двух участников состоявшегося в Цюрихе финала чемпионата мира, проходившего без все еще находящейся под санкциями сборной России, куда занятнее выглядела история не победителей, а проигравших. Этим матчем швейцарцы укрепили репутацию самой незадачливой хоккейной команды.

К первому своему чемпионскому титулу они начали подбираться еще в прошлом десятилетии, но в 2013 и 2018 году уступили в сражениях за него шведам. В 2024-м сборная Швейцарии, уже здорово окрепшая, вошедшая, по сути, в список хоккейных грандов, раньше посматривавших на нее свысока, опять пробилась в финал. Теперь ее остановили чехи. В 2025-м следующая попытка. Она разбилась об оборону сборной США. В 2026-м, казалось, звание от швейцарцев улизнуть просто не может. Все у них складывалось. Приехали почти все лучшие игроки, освободившиеся в НХЛ. Игра шла на протяжении всего турнира. Швейцарцы по дороге к финалу одержали девять побед в девяти матчах в основное время. Да такие результаты, такую мощь показывали время от времени разве что безусловные хоккейные лидеры — россияне да канадцы, на этом чемпионате, как и год назад, оконфузившиеся, уступив матче за бронзу до сих пор о медалях не мечтавшим норвежцам. Но оно, уже выстраданное звание, от швейцарцев улизнуло.

Догадаться, что львиной долей зрителей, присутствовавших на этот финале и переживавших за его хозяев, сразу овладели нехорошие предчувствия, было несложно.

Ну все было до него у швейцарцев замечательно. А тут — бац, и совсем не клеится. Финны, на групповом этапе сборной Швейцарии побежденные, куда интереснее. Атакуют волнами, с подключениями защитников. А у их соперников впереди все как-то коряво и беззубо. Даже швейцарское большинство, такое до сих пор эффективное, финнам никаких проблем не доставило. А сборная Финляндии в своем большинстве и в штангу попала, и даже гол забила. Но его отменили, потому что, посылая зависшую над пятачком после отскока от вратаря Леонардо Дженони шайбу в сетку, Антон Лунделл высоковато поднял клюшку.

На излете стартового периода финны подарили швейцарцам даже не шанс, а шансище. На скамейку штрафников уселись сразу двое финских игроков — Лунделл и Урхо Ваканайнен. Но за эти без малого две минуты в формате «пять на три» уже во втором периоде швейцарцы умудрились не создать ничего острого. Чтобы они теряли шайбу, их даже не требовалось особенно напрягать — сами фальшивили на ровном месте, отдавая пас в «молоко».

Впрочем, под занавес второй двадцатиминутки сборная Швейцарии прибавила. Прибавила так, что финнам, только что игру контролировавшим, внезапно стало жутко тяжело — все время надо быть начеку, а вратаря Юстуса Аннунена время от времени расстреливают из таких позиций, что до беды недалеко.

Довольно тоскливый финал внезапно заиграл новыми, куда веселее, красками. Вернее, казалось, что заиграл.

Финны швейцарский порыв погасили, а заключительный период соперники отыграли так, будто знали, что за любую ошибку их ждет публичная порка на главной площади Цюриха. В общем, без овертайма тут было не обойтись.

Все в нем решил 20-летний финский нападающий Конста Хелениус. В середине дополнительного периода, в котором команды играли трое на трое, он решительно сместился в центр, решительно бросил — и попал, куда хотел, продлив удивительную швейцарскую серию до трех проигранных финалов без единого забитого гола.

Алексей Доспехов