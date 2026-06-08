ДУМ России прокомментировало протокол о возбуждении вражды против первого замглавы

Духовное управление мусульман (ДУМ) заявило, что его деятельность «базируется на нравственном основании исламской религии», а также на российских законах. В ДУМ отвергли причастность к «экстремизму, радикализму, иностранному влиянию и межнациональной розни». Заявление ДУМ последовало после того, как на первого замглавы управления Дамира Мухетдинова составили протокол о возбуждении ненависти либо вражды.

В ДУМ уверяют, что интересы управления «фундаментально совпадают и с государственными интересами страны, и с основополагающими принципами действующего законодательства». Попытка представить ДУМ как источник экстремизма «работает не на защиту общества, а на разжигание недоверия между государственными институтами и верующими», а также между народами. В управлении считают, что такая кампания «подрывает внутреннее единство и доверие к традиционным религиозным институтам», а поэтому отвечает интересам противников России.

В ДУМ также сообщили о «риске межнационального и межрелигиозного напряжения». «Духовное управление мусульман РФ считает недопустимым превращение отдельных спорных эпизодов нынешней действительности в кампанию по дискредитации традиционного религиозного института российских мусульман. Такая кампания... подрывает доверие к законно действующим религиозным организациям и отвлекает государственные органы от реальных угроз»,— сказано в заявлении управления (есть у «Ъ»).

Протокол в отношении господина Мухетдинова суд рассмотрит 11 июня. По этой статье ему грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. либо административный арест на 15 суток, или обязательные работы до 100 часов. Из-за чего был составлен протокол, неизвестно.

Дамир Мухетдинов стал первым заместителем председателя ДУМ в 2012 году. С 2017 года он занимает должность ректора Московского исламского института. Господин Мухетдинов также является главным редактором издательского дома «Медина». Он занимается выпуском исламской богословской, исторической, учебной и просветительской литературы. В августе 2025 года Мосгорсуд признал экстремистским материалом книгу под редакцией господина Мухетдинова «Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь».