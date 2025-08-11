Суд в Москве признал экстремистской книгу под редакцией первого зампреда ДУМ РФ
Мосгорсуд признал экстремистским материалом словарь «Ислам на Северном Кавказе» под редакцией первого зампреда Духовного управления мусульман РФ Дамира Мухетдинова. Соответствующий иск в суд направила московская прокуратура.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В карточке на сайте суда еще не опубликовано решение суда. Из-за чего именно словарь был признан экстремистским — неизвестно.
В пресс-службе ДУМ РФ сообщили, что в материалах дела фигурирует экспертиза заведующего лабораторией деструктологии МГЛУ Романа Силантьева. Согласно ей, в двух статьях словаря — «Ваххабиты Северного Кавказа» и «История ислама в Чечне» — упоминаются «причастные к террористической деятельности персоны и объединения».
В ДУМ заявили, что экспертиза господина Силантьева «не стоит выеденного яйца», так как эти личности и организации упомянуты в словаре «ровно в контексте их радикализма». В управлении также отметили, что статьи словаря вошли в научный оборот, а их авторами выступили «специалисты с безупречной научной репутацией» из структур РАН и МГИМО.
Роман Силантьев считается автором концепции деструктологии, которую предложил в 2018 году. Ранее он выступал автором экспертизы по делу режиссера Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук, приговоренных летом 2024 года к шести годам за оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) в спектакле «Финист Ясный Сокол». Тогда Минюст в ответ на запрос защиты сообщил, что «деструктологическая экспертиза» не может быть доказательством в суде. При этом в июле этого года на основании экспертизы господина Силантьева было признано экстремистским и запрещено «Международное движение сатанизм».