На первого замглавы ДУМ России составили протокол о возбуждении вражды

На первого заместителя главы Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамира Мухетдинова составили протокол о возбуждении ненависти либо вражды. Карточка информации по делу появилась на сайте Тушинского районного суда.

Замглавы Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Замглавы Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов

В карточке указано, что суд рассмотрит протокол по статье 20.3.1.КоАП в отношении Мухетдинова Д. В. 11 июня. Источники РБК подтвердили, что дело завели в отношении первого замглавы ДУМ. Оно было зарегистрировано в начале мая. По этой статье гражданам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., или административный арест на 15 суток, или обязательные работы до 100 часов.

Дамир Мухетдинов стал первым заместителем председателя ДУМ в 2012 году. С 2017 года он занимает должность ректора Московского исламского института. Господин Мухметдинов также является главным редактором издательского дома «Медина». Он занимается выпуском исламской богословской, исторической, учебной и просветительской литературы. В августе 2025 года Мосгорсуд признал экстремистским материалом книгу под редакцией господина Мухметдинова «Ислам на Северном Кавказе: энциклопедический словарь».