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«Макфа» подписала декларацию о стабилизации цен на пшено

АО «Макфа» сообщило в министерство сельского хозяйства Челябинской области о готовности добровольно ограничить отпускную цену на пшенную крупу для поддержки граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС России.

Производитель макарон, муки и круп гарантировал, что будет оперативно и своевременно поставлять пшенную крупу. По мнению антимонопольного органа, такая мера будет способствовать стабилизации цен на продукцию и увеличит ее доступность для местных жителей. Сейчас в регионе заключено 15 деклараций с шестью производителями и девятью торговыми сетями о стабилизации цен на социально значимые товары. Среди них — гречневая крупа, яйца, тушка цыпленка-бройлера и овощи «борщевого набора».

Виталина Ярховска

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