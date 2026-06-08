Песков о выборах в Армении, дефиците в Крыму и ударе по поезду Москва — Симферополь
Кремль: власти Крыма работают над решением проблемы с топливом
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента заявил, что крымские власти работают над устранением нехватки топлива. Также он прокомментировал удар по поезду Москва — Симферополь. По словам господина Пескова, подобные действия Украины тормозят процесс мирного урегулирования. Главные заявления дипломата — в подборке «Ъ».
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- В Кремле воздерживаются от оценки выборов в Армении до объявления окончательных результатов, но фиксируют сообщения о многочисленных нарушениях в ходе голосования.
- Власти Крыма работают над тем, чтобы не допустить дефицита продуктов и энергоносителей на полуострове на фоне необоснованного ажиотажа.
- Киев делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования на Украине.
- Действия Киева, такие как удар по поезду Москва — Симферополь, осложняют попытки перехода к мирному урегулированию.
- РФ предпринимает меры для обеспечения своей безопасности на фоне приближения военной инфраструктуры НАТО к ее границам.
- Международный бизнес и инвесторы во многом остаются в РФ, несмотря на санкции.
- Россия заинтересована в привлечении иностранных инвестиций.
- Путин в понедельник встретится с гендиректором ОСК Пучковым.