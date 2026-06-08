Песков о выборах в Армении, дефиците в Крыму и ударе по поезду Москва — Симферополь

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента заявил, что крымские власти работают над устранением нехватки топлива. Также он прокомментировал удар по поезду Москва — Симферополь. По словам господина Пескова, подобные действия Украины тормозят процесс мирного урегулирования. Главные заявления дипломата — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ