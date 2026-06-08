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Песков о выборах в Армении, дефиците в Крыму и ударе по поезду Москва — Симферополь

Кремль: власти Крыма работают над решением проблемы с топливом

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента заявил, что крымские власти работают над устранением нехватки топлива. Также он прокомментировал удар по поезду Москва — Симферополь. По словам господина Пескова, подобные действия Украины тормозят процесс мирного урегулирования. Главные заявления дипломата — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

  • В Кремле воздерживаются от оценки выборов в Армении до объявления окончательных результатов, но фиксируют сообщения о многочисленных нарушениях в ходе голосования.
  • Власти Крыма работают над тем, чтобы не допустить дефицита продуктов и энергоносителей на полуострове на фоне необоснованного ажиотажа.
  • Киев делает все, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования на Украине.
  • Действия Киева, такие как удар по поезду Москва — Симферополь, осложняют попытки перехода к мирному урегулированию.
  • РФ предпринимает меры для обеспечения своей безопасности на фоне приближения военной инфраструктуры НАТО к ее границам.
  • Международный бизнес и инвесторы во многом остаются в РФ, несмотря на санкции.
  • Россия заинтересована в привлечении иностранных инвестиций.
  • Путин в понедельник встретится с гендиректором ОСК Пучковым.
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