Латвия обвинила Россию в появлении в своем небе беспилотника

Сбитый над Латвией беспилотник вошел в ее воздушное пространство из-за «применения Россией электромагнитных волн», заявил замначальника объединенного штаба Вооруженных сил Латвии Каспар Здановскис. Он провел пресс-конференцию вместе с главой латвийского Минобороны Райвисом Мелнисом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замначальника объединенного штаба Вооруженных сил Латвии Каспар Здановксис

Фото: Latvijas armija / Flickr Замначальника объединенного штаба Вооруженных сил Латвии Каспар Здановксис

Фото: Latvijas armija / Flickr

Какой стране принадлежит беспилотник, на пресс-конференции не уточнили. Комментируя затраты на перехват беспилотника, господин Мелнис отметил, что более точную информацию следует запросить у союзников по НАТО, которые выполнили эту задачу.

«Нельзя пересчитать в деньгах, сколько стоил этот выстрел. Речь идет о нашей безопасности»,— отметил министр обороны Латвии (цитата по порталу Lasi.lv).

Сегодня утром в латвийских муниципалитетах Лудзы и Резекне была объявлена «угроза в воздушном пространстве». Беспилотник был сбит французскими истребителями. Это первый случай, когда дрон над территорией Латвии уничтожен силами НАТО. Из-за участившихся инцидентов с дронами в мае ушел в отставку предыдущий министр обороны Андрис Спрудс.

Подробности — в материале «Ъ» «Латвия не справилась с залетной историей».