Норвежская принцесса и ее муж-шаман снимутся в реалити-шоу

Принцесса Марта-Луиза, дочь короля Харальда V, и ее новый муж, самопровозглашенный шаман Дурек Верретт, снимутся в шестисерийном реалити-шоу «Альтернативная Норвегия». Об этом сообщает The Times со ссылкой на представителей стримингового сервиса Viaplay, который покажет это шоу. Ожидается, что «Альтернативная Норвегия» выйдет осенью этого года.

Как отмечает газета, вместе с принцессой и ее мужем в шоу снимутся ясновидящие, переводчики с языка животных, специалисты в области альтернативной медицины, спиритуалисты и эзотерики. Кроме королевской пары в проекте принимает участие и сын действующего премьер-министра Норвегии Магнус Стере.

С 2002 года принцесса Марта-Луиза перестала выполнять официальные функции, отказалась от обращения «Ее королевское высочество», чтобы это не мешало ее занятиям «альтернативной терапией». Позже принцесса открыла учебный центр для ясновидящих. В стране он известен как «школа ангелов».

В 2024 году норвежская принцесса вышла замуж за господина Верретта, американского писателя, называющего себя шаманом. Пару начали обвинять в том, что они «используют близость к королевской семье в корыстных целях». Например, продавая обереги от COVID-19 и прочие такие продукты. Министерство здравоохранения страны обвинило господина Верретта в том, что его заявления «несут угрозу для здоровья людей».

Николай Зубов