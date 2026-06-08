В Белгородской области сбережения жителей и бизнеса превысили 640 млрд рублей

На 1 апреля 2026 года объем средств на счетах и депозитах жителей и бизнеса Белгородской области превысил 640 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В частности, на население (без учета счетов эскроу) приходится около 519 млрд руб. — за год показатель вырос на 9,5%. При этом только в первом квартале прирост составил 3,7 млрд руб. Доля рублевых вкладов среди физлиц сохраняется на уровне 98%.

Средства индивидуальных предпринимателей (ИП) на депозитах достигли 23,5 млрд руб., увеличившись за год на 10%. Юрлица же нарастили объем вкладов до 98 млрд руб., прибавив 20,6%.

Сбережения жителей Тамбовской области на банковских депозитах к 1 апреля 2026 года достигли 254,2 млрд руб. Средства бизнеса также показали рост: депозиты юридических лиц увеличились до 39,9 млрд руб., а ИП — на 25%, до 14,5 млрд руб. В Липецкой области объем вкладов населения составил 330,5 млрд руб., а корпоративные сбережения — 137 млрд руб. Общий показатель региона достиг 330,5 млрд руб.

Кабира Гасанова