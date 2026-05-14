Объем сбережений жителей Липецкой области вырос почти до 331 млрд рублей

За год сбережения жителей Липецкой области на депозитах и накопительных счетах выросли на 18% и к 1 апреля 2026 года достигли 330,5 млрд руб. (без учета средств на счетах эскроу). Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Доля рублевых вкладов в общем портфеле сбережений липчан осталась на уровне 97% — 322 млрд руб.

Средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Липецкой области на депозитах и накопительных счетах превысили 137 млрд руб. — это на 8,5% выше уровня годичной давности.

К 1 октября на депозитах липчан в банках находилось 302 млрд руб.

