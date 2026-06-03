Объем вкладов жителей Тамбовской области за год вырос почти на 22% до 254 млрд

На 1 апреля 2026 года объем банковских вкладов жителей Тамбовской области достиг 254,2 млрд руб., что на 21,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

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В частности, из них 178,1 млрд руб., или 70%, размещено на срочных депозитах, прирост которых за год приблизился к 21%.

Управляющий тамбовским отделением Михаил Носенков отметил: «Рост срочных вкладов показывает, что жители региона стремятся сохранить накопления и получить понятный гарантированный доход. Ставки по вкладам остаются для многих привлекательными, поэтому люди чаще выбирают этот финансовый инструмент, а не просто держат деньги на текущих счетах. К тому же банковские вклады застрахованы государством на сумму в пределах 1,4 млн руб.».

Средства бизнеса также показали рост: депозиты юридических лиц увеличились более чем в полтора раза, до 39,9 млрд руб., а индивидуальных предпринимателей — на 25%, до 14,5 млрд руб.

Господин Носенков пояснил: «Компании и предприниматели стали активнее размещать свободные средства в банках. На это влияют несколько факторов: текущие ставки, осторожный подход к расходам и желание иметь резерв на ближайшие месяцы. Такая динамика говорит о том, что бизнес внимательнее относится к сбережениям и старается заранее готовиться к возможным изменениям спроса и затрат».

За год сбережения жителей Липецкой области на депозитах и накопительных счетах выросли на 18% и к 1 апреля 2026 года достигли 330,5 млрд руб.

Кабира Гасанова