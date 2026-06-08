От Кузбасса до Австралии

В Новокузнецке со 2 по 5 июня 2026 года прошел XXXIV Международный горнопромышленный форум и специализированные выставки «Недра России. Уголь России и Майнинг» – крупнейшая экспозиция технологий горных разработок, «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» и «ПромТехЭкспо». На единой площадке встретились главные герои горнодобывающей отрасли: производители оборудования, поставщики технологий, недропользователи, представители науки, власти и профессионального сообщества.

Фото: Предоставлено ООО «Маркетинг от Тимченко»

В 2026 году участниками мероприятий стали 535 компаний из России, Республики Беларусь, Китая, Казахстана, Турции, Индии и Австралии. География российских экспонентов охватила 64 города. Кузбасс на выставке представили 119 компаний из 8 городов региона. А посетили выставку в этом сезоне более 46 тысяч человек.

«Уже в 34-й раз мы встречаемся в Новокузнецке, где собрались горняки и машиностроители, металлурги и экологи, специалисты промышленной безопасности и многие другие. Здесь крупнейшие промышленные центры – Магнитогорск, Красноярск, Челябинск, Омск, Новосибирск, также много компаний из небольших городов и поселков. Компании приехали в Новокузнецк, чтобы наладить прямые контакты или укрепить существующие. Уверен, работа прошла продуктивно и компании смогли наладить новые контакты и, безусловно, как результат, – заключить контракты», – отметил генеральный директор выставочной компании «Кузбасские ярмарки» Владимир Табачников.

Фото: Предоставлено ООО «Маркетинг от Тимченко»

Участие в работе выставок приняли губернатор Кемеровской области – Кузбасса Илья Середюк, министр угольной промышленности Кузбасса Андрей Брижак, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Также гостями мероприятия стали председатель Росуглепрофа Иван Мохначук, исполнительный директор НП «Горнопромышленники России» Василий Ракитин, руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов «ГУРШ» Олег Токарев, руководители региональных министерств и главы муниципалитетов.

Традиционно в рамках выставок прошла большая деловая программа: форумы, круглые столы, лекции и дискуссии, всего – более 40 мероприятий. Специалисты обсудили самые актуальные темы индустрии: вопросы автоматизации, экологии и безопасности, снижения издержек, развития территорий, подготовки специалистов и ведения бизнеса в современных условиях. Темы для обсуждения выбрали не случайно, а под конкретные запросы участников и посетителей.

«Мы еще раз доказали, что, несмотря на все сложности, которые переживают отрасль и регион, наша выставка по прежнему служит ключевой точкой встречи для специалистов горнопромышленной отрасли из разных уголков России и некоторых стран зарубежья. Выгодное географическое положение позволяет нам собирать профессионалов нужного профиля — от геологов до обогатителей — из Сибири, Урала и Дальнего Востока. Проект остается важным инструментом поддержки отечественного добывающего сектора, мы развиваемся и трансформируемся вслед за тенденциями и запросами отрасли», – подчеркнула директор выставки «Недра России. Уголь России и Майнинг» Альбина Бунеева.

Фото: Предоставлено ООО «Маркетинг от Тимченко»

Впервые в этом году прошел индустриальный фестиваль «Майнинг Фест», который включил несколько десятков разных активностей для посетителей всех возрастов. Гости смогли побывать на выставках фотографий и детских рисунков, увидеть экспозицию редких минералов и полезных ископаемых и показ промышленной коллекции «Одежда с характером», поучаствовать в тест-драйве крупногабаритной спецтехники, посетить экскурсии, мастер-классы по росписи камней, музыкальную программу и многое другое.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, МЧС России, Министерства труда и социальной защиты РФ, Некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России», Правительства Кузбасса и администрации Новокузнецка.

Фото: Предоставлено ООО «Маркетинг от Тимченко»

Генеральным партнёром выставки стало АО КА «Горнопромышленная стратегия». Спонсор мероприятия – Банк ВТБ. Партнёры – АО «Копейский машиностроительный завод» и АО «Кузнецкбизнесбанк». Спонсор регистрации посетителей – ООО «ДИС Групп», а регистрации участников – ООО «Кузбасс-Сервис».

Главный информационный спонсор выставок – журнал «Уголь». Информационный спонсор – журнал «Уголь Кузбасса». Международный информационный партнёр — журнал «Горная промышленность». Генеральный информационный партнёр – журнал «Добывающая промышленность». Ведущий информационный партнёр – журнал «Грейдер». Генеральный интернет-партнёр – портал dprom.online. Ведущий интернет-партнёр – портал igrader.ru. Отраслевой информационный партнёр – журнал «Горный журнал Казахстана». Официальный информационный партнёр – газета и альманах «Авант-партнёр». Главный деловой партнёр – журнал «Глобус». Стратегический медиапартнёр – газета «Энергетика и промышленность России». Генеральный медиапартнёр – журнал «Недра России». Генеральный партнёр трека охраны труда – портал «ОТ Медиа». Информационные партнёры – журнал «Техсовет Премиум», журнал «Промышленные страницы», медиакомпания «Апекс».

ООО «Маркетинг от Тимченко»