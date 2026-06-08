В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать госномера с новым кодом региона

В Свердловской области с 10 июня начнут выдавать государственные номера с новым кодом региона — «166». В этот день пройдет торжественная церемония вручения первых госномеров из серии, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

О введении нового кода региональная Госавтоинспекция объявила еще в конце 2025 года. Тогда в ведомстве пояснили, что решение связано с необходимостью обеспечить дальнейшую регистрацию транспортных средств в регионе.

Новый код будет присваиваться при первичной регистрации автомобилей в регионе, а также при любых изменениях регистрационных данных транспортных средств. При этом ранее выданные номера с другими кодами региона сохраняют действие и замене не подлежат.

Изначально Свердловской области был присвоен код региона 66. В 2006 году в обращение ввели дополнительный код 96, а в 2013 году — 196.

Полина Бабинцева