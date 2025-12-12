Свердловским водителям начнут выдавать госномера с кодом «166»

В Свердловской области с начала 2026 года регистрационные подразделения будут выдавать автомобильные номера с кодом региона «166», сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«Данное изменение является плановой административной мерой и связано с обеспечением непрерывного процесса регистрации автотранспорта в регионе»,— отметили в Госавтоинспекции.

При этом формат номерных знаков останется прежним, в соответствии с действующими стандартами. Ранее выданные номера с другими кодами региона остаются действительными и не подлежат замене. Новый код «166» будет присваиваться при первичной регистрации автомобилей в регионе, а также при любых изменениях регистрационных данных транспортных средств.

Изначально, в соответствии с Конституцией, регион имел код 66. В 2006 году к нему добавился код 96, а в 2013 – 196.

Полина Бабинцева