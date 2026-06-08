Суд в Новосибирске арестовал фигурантов дела о хищении 130 млн руб. у пайщиков

Центральный райсуд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 июля председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Верх-Мильтюшихинский» и его сообщнику. Им вменяют мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 130 млн руб., сообщает облпрокуратура.

По версии следствия, в апреле 2019 года фигуранты дела провели собрание членов СХПК «Верх-Мильтюшихинский», на котором незаконно избрали нового председателя. После этого они приняли решение об исключении из числа пайщиков более 500 граждан и присвоили их имущество на общую сумму свыше 130 млн руб., а также права пользования сельскохозяйственными земельными участками площадью более 8 тыс. га.

О задержании председателя кооператива и его сообщника стало известно 3 июня.

Александра Стрелкова