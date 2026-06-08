Родителей из Кизильского района обвиняют в передаче детям мопеда и квадрицикла

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовных дел в отношении 39-летних местных жителей. Их обвиняют в передаче мопеда и квадрицикла несовершеннолетним детям — вовлечении их в совершение опасных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, родители, зная об опасности подобных транспортных средств, предоставили 15-летнему сыну и 11-летней дочери мопед и квадрицикл. Вечером 2 апреля этого года подростки ехали по дороге на улице Парковой в поселке Зингейском Кизильского округа. Около дома №16 они не справились с управлением и столкнулись. Оба ребенка, а также 11-летняя пассажирка квадрицикла получили травмы.

Уголовное дело направлено в Агаповский районный суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска