Очередь из фур на выезд из Белоруссии в Польшу выросла в 20 раз

Очередь грузовых автомобилей на выезд из Белоруссии в Польшу за 7 и 8 июня увеличилась в 20 раз. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии. По данным ведомства на 6 июня, на границе с Польшей стояло 20 фур. Сейчас их количество превысило 400.

Общее количество фур в очередях на выезд из Белоруссии через погранпункты Польши и Литвы увеличилось вдвое. По состоянию на 10:00, количество машин в очередях превысило 600. Перед погранпереходами Бобровники (Берестовица) и Кукурыки (Козловичи) на границе с Польшей стояли 405 машин. Перед пунктами на белорусско-литовской границе Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) — 220 большегрузов. Сопредельные стороны пропустили на свои территории не больше 30% грузовиков от нормы, сообщили в белорусском ведомстве.

Также въезда в Польшу ожидают 328 легковых авто. С 5 июня польские контролирующие службы оформили только 28% транспорта, заявили в белорусском ведомстве. Перед литовскими погранпереходами фиксируется очередь из 30 легковушек.

Литва в октябре 2025 года закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за использования метеозондов для контрабанды сигарет. Минск в ответ прекратил пропуск литовских грузовиков. 23 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил 1900 иностранным грузовикам покинуть страну.