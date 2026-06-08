Несколько АЗС в Севастополе возобновили свободную продажу бензина

Четыре автозаправочные станции «Атан» возобновили свободную продажу бензина АИ-92 в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Как уточнил глава Севастополя, свободная продажа осуществляется с 11:00 по адресам: Качинское шоссе, д. 2, ул. Хрусталева, д. 62, село Гончарное, ул. Дрыгина, д. 16 и ул. Вакуленчука, 35/Б, строение 2. На АЗС сети «ТЭС» заправка продолжается исключительно по QR-кодам, добавил губернатор.

С начала июня в Севастополе остановили свободную продажу топлива. Бензин можно купить по приобретаемым заранее талонам. При этом один человек может приобрести не более 20 л бензина. Дефицит топлива сохраняется в Крыму с конца мая. Причиной, по словам властей, стали проблемы с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия». Трасса идет от Ростова-на-Дону в Симферополь через новые регионы.