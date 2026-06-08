К топливной компании «Нафтатранс плюс» подан иск о банкротстве

Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал иск московского ООО «Промсервистрейд» о признании банкротом новосибирской ТК «Нафтатранс плюс». Размер требований составляет 61,5 млн руб. Заявление пока не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее о намерении подать иск о банкротстве топливной компании уведомил Сбербанк.

Как писал «Ъ» в конце мая 2026 года, арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск «ЮЛКМ» о взыскании с топливной компании более 300 млн руб. Также по требованию заявителя на имущество и денежные средства ТК «Нафтатранс плюс» был наложен арест. Еще один иск «ЮЛКМ» о взыскании с топливной компании 129 млн руб. пока не рассмотрен.

В июне 2025 года компания «Нафтатранс плюс» приостановила выплаты по всем своим облигациям, включая купонные платежи. По состоянию на июнь 2026 года у топливной компании в обращении находятся пять выпусков биржевых бондов на общую сумму 1,23 млрд руб. По всем бумагам эмитент допустил дефолты.

Как поясняли в компании, к сложному финансовому положению привело несколько неблагоприятных обстоятельств: длительный период высоких ставок, отсутствие возможности рефинансировать часть кредитного портфеля, а также падение спроса на рынке нефтетрейдинга, в результате чего сократились доходы его участников.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» специализируется на продаже и доставке нефтепродуктов (дизельное топливо, бензин, керосин, нефть и др.). Компания зарегистрирована в Новосибирске в 2007 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее единственный собственник — Игорь Головня. В 2025 году выручка предприятия составила 3,97 млрд руб., убыток — 670,5 млн руб.

Лолита Белова