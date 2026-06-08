Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christie's Фото: Christie's

10 июня Christie’s проведет в Нью-Йорке аукцион A Treasured History: The Stream Family Collection — одну из самых необычных продаж последних лет. На рынок выходит коллекция, сформированная несколькими поколениями семьи Грей и Стрим. Многие предметы из этого собрания не покидали семейную коллекцию более ста лет и никогда не предлагались на открытых торгах.

В центре внимания окажется крупнейшее частное собрание произведений Фаберже. Среди главных лотов — серебряный автоматон в виде носорога работы Фаберже, оценивающийся в $300-500 тыс., а также знаменитые камнерезные цветы фирмы Фаберже. Например, композиция «Анютины глазки» из горного хрусталя, серебра, эмали и драгоценных камней стоит $150-220 тыс.

О Фаберже в этой продаже будут говорить все, поэтому давайте посмотрим на самые интересные ювелирные лоты аукциона от других фирм. Одним из главных украшений продажи станет браслет Tiffany & Co. эпохи ар-деко с колумбийскими изумрудами и бриллиантами. Украшение датируется примерно 1930 годом и имеет эстимейт в $300-500 тыс.

Самым дорогим ювелирным лотом аукциона станет кольцо с бриллиантом старинной европейской огранки весом 49,91 карата. Камень имеет характеристику Very Light Green-Yellow, VS1, а эстимейт составляет $500-700 тыс. Среди работ Cartier выделяется золотой браслет с кораллом и бриллиантами стоимостью $50-70 тыс.

При этом перед нами не просто подборка дорогих украшений, а собрание, которое формировалось поколениями и отражает вкус нескольких эпох коллекционирования — от Фаберже и ар-деко до великих ювелирных домов XX века.

Анна Минакова