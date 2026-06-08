«У многих вызвало вопросы имя бренда»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В рамках Петербургского международного экономического форума, прошедшего на прошлой неделе, был представлен новый автомобильный бренд — Senat. На бывшем заводе Toyota в поселке Шушары налажено производство хорошо нам уже знакомых седанов Hongqi H9, но с другой решеткой радиатора, другими эмблемами и чуть более высокой ценой. У многих, конечно, вызвало вопросы имя бренда. Ведь у нас уже есть седан высшего класса Aurus Senat. А теперь еще будет Senat 900. Как утверждают представители марки, это не путаница из-за того, что слов других нет, а продуманное решение — чтобы второй продукт, ассоциировался с первым.

В так называемые лихие 1990-е у нас было принято покупать автомобили несообразно статусу и доходам. Когда про кого-то говорили «он ездит на пятерке», приходилось переспрашивать: «на ВАЗ-2105» или на «пятерке» BMW. Та же история была с «восьмеркой». Требовалось уточнение, речь идет про Audi A8 или про жигулевское «зубило». То есть сегодня, вероятно, тоже, общаясь на парковке возле какого-нибудь министерства, персональные водители будут переспрашивать: «Senat — это который Aurus за 48,5 млн руб., или который китайский в четыре раза дешевле?»

Собственно, ничего странного или тем более худого в том, что название модели становится именем бренда, нет. История знает массу таких примеров. Один из последних: полгода назад компания Toyota, которую мы уже тут с вами вспоминали, объявила о том, что отныне Century будет не представительским седаном марки Toyota, а самостоятельным брендом, под которым будут выпускаться разные автомобили высшего класса. Но есть, конечно, нюансы. Перед компанией Toyota, когда она принимала такое решение, не стояла цель загрузить мощности завода в Японии, оставленного зарубежным производителем. И в лексиконе руководителей компании не было понятия «технологический суверенитет».

Дмитрий Гронский