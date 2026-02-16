Из депо угнали субсидию

Госпредприятие Нижегородской области «Нижегородэлектротранс» (НЭТ) в суде требует взыскать с ООО «Лига» в общей сложности 225 млн руб. Эта компания осенью 2024 года заключила контракты на капитальный ремонт трех троллейбусных депо в Нижнем Новгороде за счет средств областной бюджетной субсидии. Однако еще весной прошлого года подрядчик ушел с объектов, бросив работы. В НЭТ, где в очередной раз сменился руководитель, подозревают, что большая часть аванса была выведена на субподрядчиков и похищена. По этому поводу предприятие обратилось в органы МВД с заявлением о мошенничестве.

Подрядчик «Нижегородэлектротранса» исчез вместе с бюджетной субсидией

Государственное предприятие «Нижегородэлектротранс» (эксплуатирует в Нижнем Новгороде троллейбусы и электробусы на регулярных маршрутах) намерено в судебном порядке взыскать в общей сложности 225 млн руб. долга по неотработанным авансам с ООО «Лига». Арбитражный суд начнет рассматривать иск госпредприятия в феврале текущего года.

В сентябре 2024 года «Лига» заключила с НЭТ госконтракты по проектированию и капитальному ремонту трех троллейбусных депо на улице Генерала Ивлиева, Сормовском шоссе и проспекте Ленина.

Общая цена трех контрактов составила 768,9 млн руб. Подрядчику в качестве аванса перечислили целевую бюджетную субсидию в 368 млн руб.

По договорным условиям, «Лига» обязалась разработать проектно-сметную докумен тацию по капремонту троллейбусных депо и к концу 2025 года завершить все строительно-монтажные работы.

Однако, судя по опубликованной на госзакупках переписке, уже весной 2025 года госзаказчику стало ясно, что капремонт срывается. «Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным»,— указал и. о. директора НЭТ Дмитрий Донской. В минувшем году он в одностороннем порядке расторг контракт с «Лигой» по капремонту троллейбусного депо №2.

Как следует из решения об отказе от услуг подрядчика, к концу лета не было выполнено и 45% запланированных работ.

В начале 2026 года господин Донской из НЭТ уволился. В январе областное госпредприятие также в статусе и. о. директора возглавила Анна Курочкина, которая ранее работала заместителем в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода. В конце месяца новый руководитель подписала еще два решения об одностороннем отказе от договоров с подрядчиком, не выполнившим капремонт еще двух депо — №1 и №3.

Как рассказали «Ъ-Приволжье» на госпредприятии, «Лига» в апреле 2025 года прекратила работы: ни рабочих, ни техники, ни стройматериалов на объектах давно нет. Техническая готовность ремонта в трех депо составила 16, 20 и 40%. Теперь госзаказчик подозревает, что строительная компания и не планировала завершать ремонт.

Полученный аванс был перечислен на счета аффилированных с ООО «Лига» субподрядчиков, на счете самого исполнителя денег не оказалось.

Руководство транспортного предприятия по этому поводу обратилось в нижегородское управление МВД с заявлением о мошенничестве. В НЭТ полагают, что подрядчик вместе с аффилированными компаниями мог похитить порядка 200 млн руб. Пока по этим заявлениям в полиции процессуальных решений не приняли.

Оперативно получить комментарии руководства ООО «Лига» не удалось, телефон директора предприятия не отвечал. Владелец компании Андрей Кузьмичев также оказался недоступен для комментариев.

По утвержденному областным правительством порядку предоставления субсидии на ремонт трех депо министерство транспорта Нижегородской области должно было ежеквартально проверять отчетность НЭТ. В обязанность органа власти входил мониторинг «достижения результата» при предоставлении бюджетных субсидий троллейбусному предприятию. На вопрос, каким образом в 2025 году областной минтранс проверял расходование целевой субсидии, в министерстве ответили, что они не являлись стороной по договорам между подведомственным госпредприятием и ООО «Лига».

«Согласно постановлению правительства о выделении средств, было предусмотрено их казначейское сопровождение. Данное условие выполнено, все средства расходовались в рамках казначейских счетов»,— сообщили в минтрансе.

Чиновники добавили, что оказывают всестороннее содействие НЭТ, в том числе «сопровождают заявление в правоохранительные органы».

Каковы перспективы возврата части аванса и завершения брошенных ремонтов в депо, пока неизвестно. Транспортному предприятию из бюджета выделили еще 311 млн руб. на завершение ремонтов в трех депо, и теперь ему, возможно, придется искать нового подрядчика.

Роман Кряжев