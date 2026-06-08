Иран и Израиль вернулись к ударам

Иран пригрозил атакой на все энергообъекты на Ближнем Востоке, которые связаны с США и Израилем. Такой сценарий разработан на случай нападения на иранскую энергетическую инфраструктуру, передает агентство Fars со ссылкой на военный источник. Он уточнил, что нефтяные компании региона, в которых Иерусалим и Вашингтон имеют интересы, являются законной целью. Накануне Иран и Израиль обменялись ракетными ударами впервые с объявления перемирия. 7 июня ЦАХАЛ атаковал пригород Бейрута. Армия обороны Израиля назвала это ответом на обстрел ливанской «Хезболлы» на севере еврейского государства. Вечером того же дня по Израилю ударил КСИР. А через несколько часов Иерусалим ответил запуском баллистических ракет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ammar Awad / Reuters Фото: Ammar Awad / Reuters

Западные СМИ пишут, что американо-иранские мирные переговоры под угрозой срыва. “Ъ FM” собрал главное:

Ровно два месяца продержалось соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем. Залпы гремели всю ночь с 7 на 8 июня, отмечает The Wall Street Journal. А началось все с удара ЦАХАЛ по Бейруту. Причем Израиль действовал, похоже, вопреки рекомендациям США. После первых обстрелов Дональд Трамп заявлял агентству Axios: «Я немедленно позвоню Биби [прозвище Биньямина Нетаньяху. — “Ъ FM”] и скажу, чтобы он не наносил ответных ударов». После этого, как пишет Reuters, военные еврейского государства сообщили, что атаковали нефтехимический завод на юго-западе Ирана, а также несколько военных объектов. А в пригороде от израильских ударов погибли два человека, еще 11 пострадали. Al Jazeera напоминает, что с начала конфликта прошло ровно 100 дней, и публикует спутниковые снимки — это 15 точек на территории Ливана, Ирана и других стран Персидского залива, которые были атакованы за это время. Среди них — крупный завод по обогащению урана, остров Сирри (основная база для экспорта нефти из Ирана), портовые города, взлетно-посадочные полосы в аэропортах, ангары и прочее. Новый обмен ракетными ударами происходит на фоне переговоров США и Ирана о мирной сделке, отмечает Bloomberg. Это может не только привести к эскалации конфликта, но и существенно отразиться на глобальном энергетическом рынке. Дональд Трамп, комментируя новый виток эскалации, отметил, что это никак не должно повлиять на переговорный процесс. «Сделка состоится!» — заявил он газете Financial Times. Но в случае провала консультаций между Вашингтоном и Тегераном президент США допустил высадку американского спецназа на территории Исламской Республики. Он также подчеркнул, что блокада Ирана оказалась мощнее любого военного решения.

Возвращение к боевым действиям играет, скорее, на руку иранцам, пояснил директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко:

«Нетаньяху, нанеся удар по Тегерану, на самом деле сделал подарок иранским силовикам, которые с удовольствием ответили на эти удары и перешли к привычной, эффективной для них, достаточно предсказуемой модели военного противостояния с внешним агрессором. Фактически этим ударом Нетаньяху подыграл сегодня иранским силовикам: они вернулись в ситуацию того тупика, из которого Трамп пытался выскользнуть, сменив стратегию военных ударов на стратегию экономического удушения Ирана. В этом смысле можно сказать, что коту под хвост ушли два месяца, которые были потрачены на создание американской модели угнетения, внешнего подавления Ирана.

Переговоры о прекращении огня между США и Ираном, ожидание скорой сделки — все это можно считать провалом. То, что сделал Нетаньяху, абсолютно невыгодно Трампу. Может быть, это особенность текущего политического времени, когда крупные державы на самом деле оказываются в заложниках действий каких-то более, казалось бы, мелких, не вызывавших никогда опасения политических сил и даже целых стран. Переговорный процесс особо и не продвигался. Военный тупик, который сменился дипломатическим, требовал какого-то выплеска либо резкого изменения ситуации за счет переговорных технологий. Но этого не произошло.

Если шахматная партия зашла в очевидную ничью, но никто не хочет признавать своего поражения, тогда проще перевернуть доску, чтобы по-новой расставить фигуры и начать новый процесс переговоров после какого-то известного витка эскалации. Думаю, сейчас мы будем наблюдать недолгий период военной эскалации. Может быть, он продлится несколько дней. После чего стороны опять вернутся к тактике вялотекущих переговоров с целью достижения компромиссов».

8 июня к конфликту подключились йеменские хуситы. Они объявили о полном запрете прохода израильских судов через акваторию Красного моря. Такие объекты будут считаться военными целями. Мировые цены на нефть отреагировали на эскалацию конфликта ростом. Марка Brent подорожала на 5%. На старте торгов она стоила больше $98 за баррель — впервые с 3 июня.