Санду заявила о реформе спецслужбы Молдавии при поддержке европейской страны

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии была реформирована при поддержке одной из стран Европы, сообщила молдавский президент Майя Санду. О какой стране идет речь, она не уточнила.

«Там (в спецслужбе.— "Ъ") была проведена глубокая реформа. Я высоко ценю преобразования, которые произошли за эти годы»,— рассказала госпожа Санду (цитата по ТАСС).

Президент Молдавии заверила, что доверяет СИБ. «Доверяю не только ей, но и нашим партнерам. В серьезных государствах службы разведки и безопасности не развивают тесного сотрудничества, если им не доверяют»,— считает Майя Санду.

При этом госпожа Санду признала, что нельзя полностью исключить риск провалов. В этом контексте она вспомнила аресты двух агентов СИБ в Москве, а также дело бывшего замглавы СИБ Александра Балана, обвиненного в сотрудничестве со спецслужбами Белоруссии. «Это не значит, что где-то в том или ином направлении не может быть таких людей. Это риск, который всегда существовал»,— считает она.

В июле 2023 года правоохранительные органы Молдавии раскрыли агентурную сеть, состоящую из граждан России. Было возбуждено уголовное дело по статьям об измене родине и шпионаже. Фигурантами по нему проходят двое российских граждан, которые якобы вербовали молдаван, начиная с 2020 года. СИБ расторгла соглашения о сотрудничестве с ФСБ и Службой внешней разведки России. В 2024 году экс-начальник молдавского генштаба Игорь Горган был обвинен в работе на российскую разведку.