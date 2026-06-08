В России допустили расширение ограничений на поставки рыбы из Армении

Россия расширит ограничения на поставки рыбы из Армении в случае возникновения ветеринарных рисков. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Россия уже ввела ограничения на поставки живой рыбы из Армении. Если будут выявлены факторы, при которых могут возникнуть ветеринарные риски, при которых эта рыба, когда поставляется, будет влиять на нашу ветеринарную безопасность, безусловно, дальнейшие шаги будут», — отметил господин Шестаков (цитата по ТАСС).

Помимо живой рыбы, из Армении в Россию поставляется еще и охлажденная рыба. Армения с точки зрения поставок форели занимала по импорту большой объем, добавил руководитель Росрыболовства. Если говорить о насыщении внутреннего рынка, ограничения никак не повлияют, так как в РФ достаточно своего производства форели, заверил господин Шестаков. По его словам, импорт будет замещен другими странами, в том числе Турцией.

С конца мая Россия последовательно ограничила поставки из Армении цветов, томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники, плодов косточковых культур и свежего винограда, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Об этом сообщал Россельхознадзор. Кроме того, ведомство заявило, что со 2 июня Армении необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал эти запреты политизированными.

МИД России подчеркивал, что Россия ограничила ввоз продукции из-за нарушения фитосанитарных норм.