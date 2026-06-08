В Израиле сообщили о переходе рэпера-иноагента Моргенштерна в иудаизм

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) перешел в иудаизм и сменил имя. Об этом сообщили израильские СМИ. Newsru Israel пишет, что рэпер прошел процедуру гиюра, «завершившего его официальный переход в иудаизм», и сменил имя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Сменил имя с Алишера на Исраэль Йегуда Моргенштерн (признан в РФ иноагентом)», — указывает «Голос Израиля».

Артист уехал из России в 2022 году, тогда же он получил израильское гражданство. В ноябре 2025 года исполнитель опубликовал на YouTube видеозапись своего выступления в синагоге Вены. В ролике, озаглавленном «Как я вернулся к Богу», он рассказывает о затяжной депрессии и злоупотреблениях наркотическими веществами, а также об опыте пребывания в рехабе (реабилитационном центре). По словам рэпера, после завершения лечения он стал изучать еврейскую литературу, Тору и начал молиться. «Я не стал праведником, я просто теперь знаю, куда идти и зачем», — замечал исполнитель.

Гиюр в иудаизме — добровольное принятие еврейской религии человеком, который родился вне еврейской общины. Во время гиюра желающий принять веру обязуется исполнять заповеди Торы и проходит религиозный суд.