Глава СКР просит ВККС разрешить привлечь красноярскую судью по делу о ДТП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил представление в Высшую квалификационную коллегию судей РФ о даче согласия на привлечение в качестве обвиняемой судьи Красноярского краевого суда Юлии Макаровой. Ей инкриминируют нарушение ПДД (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным следствия, в январе 2025 года Юлия Макарова за рулем легкового автомобиля двигалась по дороге Красноярск — Енисейск. «Нарушив требования правил дорожного движения, она выехала на встречную полосу, где совершила лобовое столкновение с иномаркой»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурантка дела не учла интенсивность движения попутного транспорта, дорожные и погодные условия, в том числе, гололедицу. В результате ДТП мать судьи погибла на месте. Водитель второго автомобиля получил тяжкий вред здоровью.

Александра Стрелкова