Требования налоговой к производителю пива «Альпина» снижены до 7 млрд рублей

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) № 7 по Омской области подала в арбитражный суд Хакасии заявление о пересмотре суммы требований в рамках дела о банкротстве производителя пива — ООО «Альпина». Согласно данным картотеки суда, 27 мая ведомство снизило размер своих претензий с 7,19 млрд руб. до 7,01 млрд руб. Таким образом, сумма требований уменьшилась на 178,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

ФНС подала иск о банкротстве производителя пивных напитков «Альпина» в апреле 2026 года. Следующее заседание по делу назначено на 29 июня.

В октябре 2025 года Абаканский городской суд Республики Хакасия приговорил владельца «Альпины» Александра Зубарева к 3,5 года колонии общего режима по делу о неуплате налогов на 3,4 млрд руб. Суд также конфисковал 60,98% доли в уставном капитале компании. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, с 20 мая 2026 года основным владельцем предприятия с размером доли в уставном капитале 60,98% является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, оставшиеся 39,02% принадлежат Александру Зубареву.

«Альпина» была основана в Хакасии в 2000 году. Компания специализируется на производстве пива под брендами «Альпина», «Хакан», «Золото Хакасии», «Крепость Сибири», «Глоток Сибири», «По-хмелю», а также газированных напитков, морсов, холодных чаев, питьевой воды, кваса и энергетических напитков. Ее выручка по РСБУ по итогам 2025 года выросла на 30% до 1,48 млрд руб., а чистая прибыль – почти в десять раз до 638 млн руб. Завод входит в перечень системообразующих предприятий республики.

Лолита Белова