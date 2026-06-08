Макрон поздравил Пашиняна с «сокрушительной победой» на выборах

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. Об этом господин Макрон написал в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters

«Уважаемый Никол Пашинян, искренне поздравляю вас с этой сокрушительной победой на парламентских выборах. С нетерпением жду продолжения начатой нами совместной работы по укреплению нашего сотрудничества на благо наших народов, защите мира и суверенитета Армении, установлению более тесных связей с Европой», — отметил президент Франции.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 7 июня. В них участвовали 18 политических сил — 16 партий и 2 блока. Итоговая явка составила 58,97%, в голосовании приняли участие 1 476 597 человек. Барьер для прохождения в парламент партий в Армении составляет 4%, блоков — 8%.

По уточненным данным, партия господина Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,825%. Блок «Сильная Армения» получил 23,281%, блок «Армения» — 9,934%. Партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна не прошла в парламент, хотя изначально набирала чуть более 4%: по итогам подсчета 100% голосов избирателей она получила 3,996%.

Никол Пашинян заявил о победе своей партии еще ночью, после обработки 20% голосов. Бывший президент Роберт Кочарян назвал это утверждение «шагами по давлению на ЦИК и узурпации власти».

Как прошли выборы — в материале «Ъ».